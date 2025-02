Švédský recidivista Přízrak znásilnil ženu v popelnici. Opět míří za mříže

Nyní 55letý Jordanis Kouroutsidis si získal svou přezdívku Přízrak kvůli masce, kterou při trestné činnosti nosil. Na hlavě měl bílou kápi s otvory pro oči, ve které se na konci 80. let pohyboval v okolí Stockholmu, a brutálně napadal a znásilňoval ženy. V průběhu let se přesouval po celé zemi a vybíral si další a další oběti.

Během uplynulých téměř čtyř desetiletí byl Kouroutsidis pětkrát odsouzen za znásilnění, naposledy v roce 2020, kdy nastoupil do vězení. Jeho trest skončil loni v létě, kdy byl po čtyřech letech podmínečně propuštěn na svobodu s dohledem probační služby. Odborníci však u něj vyhodnotili vysoké riziko recidivy sexuálních deliktů, což se jen několik měsíců po propuštění potvrdilo.

V říjnu loňského roku byl Přízrak zadržen švédskou policií pro podezření z dalšího znásilnění v obci Kållered jižně od Göteborgu. Podle soudního líčení, které popsala televize SVT Nyheter muž znásilnil svou oběť v popelnici. „Podezřelý a oběť se již dříve potkali. Činu předcházely výhrůžky i mírnější násilí ze strany pachatele,“ uvedl okresní prokurátor Mikael Sjöholm v tiskové zprávě státního zastupitelství.

„Můj klient zločin popírá. Více informací nemohu v současné době sdílet,“ reagoval recidivistův obhájce Stefan Fredin.

Přestože recidivista další ze série znásilnění popírá, policie získala dostatek důkazů a soud jej v úterý poslal na čtyři a půl roku do vězení za znásilnění a vyhrožování. Od doby, kdy k činu došlo, byl Přízrak ve vazbě.

„Okresní soud při stanovení trestu zvážil přitěžující okolnost, kdy muž využil velmi zranitelnou životní situaci oběti. Soudce také vzal v úvahu, že muž byl již dříve několikrát odsouzen za znásilnění,“ komentuje bez dalších podrobností verdikt předsedkyně soudu Anne Rappová.

Útěk do Řecka

Kouroutsidis byl poprvé odsouzený ke čtyřem letům vězení v roce 1988 za znásilnění, obtěžování a nezákonné vyhrožování. Jen o rok později se mu podařilo z vězení uprchnout a na útěku napadl dvě ženy v Lundu, za což dostal v roce 1990 dvouměsíční podmíněný trest.

V roce 1992 byl znovu odsouzen za znásilnění, tentokrát na dva a půl roku vězení. Kouroutsidisovi se však opět podařilo utéct a spolu se svou rodinou opustil zemi a odcestoval do Řecka, kde strávil patnáct let. Ovšem ani zde nepřestal s trestnou činností, Interpol po něm vyhlásil pátrání kvůli sexuálnímu obtěžování v Soluni v roce 2005. Pravděpodobně i kvůli tomu se v roce 2007 přesunul zpět do Švédska.

Dlouhých osm let o něm nebylo slyšet. Až v roce 2015 policie zjistila, že si zaplatil služby prostitutky, kterou však oloupil a brutálně znásilnil. Za to byl odsouzen ke čtyřem a půl roku vězení. Vězeňská služba s ohledem na dřívější útěky rozhodla, že trest by měl být vykonán v ústavu s maximální ostrahou.

Po odpykání tohoto trestu byl v roce 2020 znovu obviněn za útok na rumunskou ženu v obci Kållered, kdy ji dvě hodiny týral a znásilňoval. Celý čin přerušila policie, která na místo dorazila po obdržení telefonátu z ženské linky bezpečí.