13:29

Silné bouřky zasáhly v pondělí večer severovýchod Spojených států a vyvolaly bleskové povodně, které ochromily veřejnou dopravu v New Yorku a New Jersey. Záběry z metra ukazují, jak se kalná voda valí do stanic a vagonů. Cestující zaskočeni přívalem v panice vyskakovali na sedačky.