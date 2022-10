Berlín je teď námořní přístav. Obří výtah pomůže dostat lodě třeba i do Česka

Berlín se s trochou nadsázky stává námořním přístavem. Je to díky lodnímu zdvihadlu Niederfinow na plavebním kanále Odra-Havola východně od Berlína, které je svými rozměry největším v Evropě. Nové zdvihadlo totiž umožňuje proplutí větších lodí z námořního přístavu Štětín-Svinoústí, a to včetně říčně-námořních plavidel. Lodní zdvihadlo (viz snímek nahoře) může zvednout víc než stometrové lodě s nákladem 3 000 tun do výšky 36 metrů ve vaně naplněné vodou do výše 36 metrů za tři minuty.