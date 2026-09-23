Bylo tam teplo, palmy, rum – a hrozilo, že si pro to dojdou Němci. Okupují Dánsko, tím jim připadnou i jeho karibské pláže a císař Vilém si tam postaví námořní základnu před vraty Panamského průplavu. USA zaplatily směšných pětadvacet milionů dolarů. Nádavkem odkleply Dánsku Grónsko, kde byl jen led a kajakáři, což dnes považují za směšnou chybu, protože si na tu pustinu taky dělaly nárok.
Ale stalo se.
Trump si šel pro pozemek newyorským způsobem, jako sovětský bek Ragulin u mantinelu pro puk. Není zrovna běžné, aby supervelmoc hrozila spojenci, že si vezme kus jeho území.