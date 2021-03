Vítejte ve škole, kde děti odnaučí říkat táta a máma. Vadí i slovo Vánoce

New York USA | foto: Shutterstock

Pokud chce uvědomělý Newyorčan udělat dnes z potomka nového, pokrokového člověka, zapíše ho do drahé soukromé školky a školy The Grace Church School v­ centru Manhattanu, kde ho odnaučí říkat táta, máma a rodiče. Rovněž říct kluk či holka je na poznámku do žákovské.