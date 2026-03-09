Mokřady či lesy jako obranný val. Příroda u hranic ztěžuje invazi, říká eurokomisařka

Roswallová, která v Evropské komisi odpovídá za životní prostředí, odolnost vůči nedostatku vody a oběhové hospodářství, upozornila, že investice do přírody mohou zároveň posílit bezpečnost států. „Investovat do přírody a využívat ji jako přirozenou ochranu hranic je nutné a zároveň to zvyšuje biodiverzitu. Je to výhodné pro obě strany,“ uvedla v rozhovoru pro The Guardian.
Jako úspěšný příklad takového postupu zmínila Polsko a Finsko, které sdílejí hranice s Ruskem nebo jeho spojenci. Obnova divoké přírody v pohraničních oblastech podle Roswallové znamená ztížení případného útoku.
„Navštívila jsem je. Proměňují půdu na obtížně průchozí terén. Nechávají ji zarůst keři a stromy, takže pro cizí jednotky není tak snadné hranici překročit,“ řekla deníku.
|
Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut
Dalším přirozeným obranným prvkem mohou být podle ní obnovené mokřady. „Je velmi obtížné, aby jimi projížděla těžká technika, například tanky,“ dodala.
Eurokomisařka také zdůraznila širší souvislosti mezi životním prostředím a bezpečností. Stabilní zásobování vodou a potravinami podle ní patří mezi klíčové prvky národní bezpečnosti. Poukázala například na Ukrajinu, kde Rusko během války opakovaně poškozuje vodohospodářskou infrastrukturu.