Tři „české“ princezny s anglickými příběhy. Karel III. má příbuzné i u nás

Tady uprostřed Sudet, odkud je to stejně daleko do Plzně i Karlových Varů, přes sto let hospodařil starý francouzský rod Mensdorff-Pouilly. Jeho předek Emanuel emigroval v neklidné době francouzské revoluce a napoleonských válek z Francie, v rakouské armádě to dotáhl až na generála kavalerie. Na konci kariéry se usadil právě tady, v Nečtinách. Po cestě do Čech stačil ještě Emanuel uzavřít mimořádně prestižní sňatek s princeznou Žofií.

Na jeho památku byla pojmenována i velká část území kolem Hudsonova zálivu v Kanadě. Vedl dobrodružný život a byl i korzárem.