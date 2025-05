Odvolací soud jednomyslně rozhodl, že rozhodnutí vládní komise poskytnout Harrymu policejní ochranu „na míru“ podle aktuálních potřeb pokaždé, kdy navštíví Velkou Británii, nebylo nespravedlivé. Potvrdil tak verdikt soudce vrchního soudu z loňského roku.

Soudce Geoffrey Vos ve 21stránkovém rozsudku uvedl, že vévoda ze Sussexu měl pocit, že je s ním špatně zacházeno a že jeho advokátka použila k jeho obhajobě silné argumenty. Ke změně rozhodnutí odebrat princi vládou financovanou ochranku ale podle soudce nejsou zákonné důvody.

„V tuto chvíli nevidím možnost bezpečného návratu pro mě a mou rodinu zpátky do Spojeného království. Je ale v moci mého otce (krále Karla III.), aby celou tuto záležitost vyřešil. Ne nutně intervencí, ale tím, že nebude zasahovat do činnosti odborníků,“ uvedl princ Harry v rozhovoru pro britskou BBC.

„Soudní spor vyhrála druhá strana, vyhrála spor, který mě bude udržovat v nebezpečí. V jádru je to ale rodinný spor. Cítím se být Velkou Británií velice zklamán,“ posteskl si v rozhovoru. Otázka jeho bezpečnosti je podle něj poslední krok, jak napravit vztahy s královskou rodinou.

Princ Harry rovněž zmínil, že nikdy nežádal svého otce o to, aby zasáhl do sporu. Nyní však žádá premiéra, aby intervenoval, informuje agentura Reuters. Ve stejném rozhovoru vyjádřil přání, že by se s královskou rodinou rád usmířil. Je však na nich, zda tak chtějí učinit.

Podle agentury AP nyní bude Harry muset pravděpodobně uhradit britské vládě výdaje vynaložené na soudní spor. Jestli se vévoda ze Sussexu ve věci odvolá k Nejvyššímu soudu, zatím není jasné.

Princ před soudem tvrdil, že on a jeho rodina čelí při návštěvě jeho domoviny nebezpečí kvůli nepřátelskému chování obyvatel Velké Británie na sociálních sítích a také kvůli neustálému pronásledování v médiích.

Čtyřicetiletý princ, mladší ze synů britského krále Karla III., prohrál soudní bitvu i v souvisejícím sporu, když žádal o to, aby si policejní ochranu v Británii mohl zaplatit sám. Soudce to ale zamítl. Advokát vlády tehdy argumentoval tím, že policisté by neměli být zneužíváni jako „soukromí osobní strážci pro bohaté“.

Harry také stáhl žalobu proti vydavateli bulvárního deníku Daily Mail za urážku na cti kvůli článku, kde se psalo, že se snažil skrýt své snahy o to, aby nadále požíval policejní ochrany.