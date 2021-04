Žantovský: Philip byl koření monarchie, žertoval i se mnou. Česko chválil

Žantovský, který v Británii působil jako velvyslanec mezi lety 2009 a 2015, se s princem Philipem několikrát setkal, třeba i na svatbě prince Williama s Kate Middletonovou. Měl možnost s ním i mluvit.

Připustil však, že při oficiálních příležitostech s účastí královského páru bývá ve zvyku promlouvat spíše s panovnicí Alžbětou II. „Od vévody z Edinburghu se většinou nečekalo, že bude nějak obsažně hovořit. Obvykle řekl nějakou poznámku či žert. Já také docela rád žertuji, tak jsem mu v podobném duchu odpovídal. Ale že bychom spolu projednávali osud Evropské unie, to určitě ne,“ vysvětlil diplomat.

Konverzace byla v podstatě společenského charakteru, dodal Žantovský. Bavili se ovšem také o tom, jak princ s královnou v roce 1996 zavítali do Prahy. „Na návštěvu si vzpomněl. Pochválil, že máme krásnou zemi, ať už to myslel ze zdvořilosti, či z přesvědčení,“ popsal bývalý velvyslanec.

Páteční skon vévody z Edinburghu Brity rozesmutněl, 99letý manžel královny Alžběty byl v zemi velmi populární. „Mají úctu zejména ke královně, ale on k ní patřil 74 let, takže se část té úcty přenesla i na něj. Osobně myslím, že to truchlení nebude jen formální, ale i opravdové,“ zdůvodnil Žantovský v pátek na Rádiu Impuls.

Podle exvelvyslance byl Philip „ozdobou království“, zčásti proto, že partner panovníka nemá žádné samostatné povinnosti, jen odvozené. „Přitom to byl člověk velmi energický a samorostlý, také neobyčejně zábavný,“ popsal Žantovský.

„Všichni ho měli rádi, protože té vážné monarchii, která je někdy možná až moc vážná, dodával takový půvab okamžiku, koření humoru,“ líčil Michael Žantovský. Zatímco on dokázal princův svérázný smysl pro legraci ocenit, připustil, že spousta lidí ho Philipovi vyčítala.

„Byl velmi nediplomatický. Třeba když řekl hluchoněmým dětem při hlasitém hudebním vystoupení: ‚Při takovém randálu se nedivím, že jste hluší.‘ To je černý humor,“ míní Žantovský. „Je to něco, co občas používáme a z královských úst to působí možná nevhodně, ale on si s tímhle starosti nedělal,“ dodal.

Bývalý velvyslanec označil tento „drsnější“ způsob humoru za typický pro některé nejen britské aristokraty. Philip si ho podle něj také mohl osvojit při službě v armádě. „Objevuje se i u absolventů soukromých škol či vojenských akademií a oni si to potom přenáší do života,“ myslí si Žantovský.



„Lidem, co jsou přecitlivělí, ten humor vadí. Ale já jsem přesvědčen, že je to to poslední, co by jim mělo vadit,“ uzavřel. Princovo působení u námořnictva či jako letce Žantovský vyzdvihl, byl podle něj vynikající voják. Měl také zálibu ve sportu.

„V jejich vztahu s Alžbětou nebylo napětí“

Žantovský se také vyjádřil ke vztahu prince Philipa s královnou Alžbětou. „Právě jsem se díval na některé fotografie z jejich návštěvy Prahy a tam je to velmi krásně vidět, jak jsou spolu v pohodě. On se nikdy moc neusmíval, ale královna se tam velmi hezky usmívá. Bylo vidět, že v jejich v té době taky už letitém vztahu nebylo napětí,“ popsal.

Ostře to podle exvelvyslance kontrastovalo se vztahem prince Charlese a princezny Diany, kteří přijeli do Prahy v roce 1991. „Tam to napětí bylo vidět na první pohled, i pokud člověk neslyšel o těch spekulacích, které se kolem nich točily,“ uvedl Žantovský.