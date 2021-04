Princ Philip založil nadaci na podporu mladých, program má tradici i v Česku

Princ Philip založil program v roce 1956, jeho cílem je doplňovat formální vzdělávání mladých lidí a jejich příprava na život.

„Program byl založený na základě zkušenosti, kterou měl princ Philip ze školy. Mladý člověk potřebuje více než jen formální vzdělávání. Potřebuje houževnatost, cílevědomost, aby se nezbláznil z prvního nezdaru a aby pochopil, na čem má v budoucnu stavět,“ popsal důvod založení ceny Jiří Zrůst, Honorary Chair of the World Felowship, jeden ze dvou nejvýše postavených pro bono manažerů Philipovy nadace.

Program je založený na propojení fyzické a duševní zdatnosti. „On byl od mládí velký sportovec, procházel velmi drsnou střední školou. Myslím si, že to v něm zanechalo stopy a tím směrem se pak ubíral. Program je o rozvoji duševních vlastností a je zakončený expedicí. Se skupinou jedete do přírody na divoko, musíte si vzít stan a přežít. To odráží jeho smysl pro rovnováhu mezi psychickou prací a fyzičnem,“ popsal pro iDNES.cz důvod založení instituce Martin Gebauer, jeden z jeho sponzorů.



Myšlenka programu vznikla zásluhou Kurta Hahna, německého pedagoga, který propagoval zážitkovou pedagogiku. Společně s nimi na vzniku programu spolupracoval i lord John Hunt, který byl mimo jiné i vůdcem první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu.

Prvotním cílem DofE byla snaha vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Již v roce 1989 se mu podařilo překročit hranici dvou milionů účastníků.

Program funguje po celém světě, učí mladé lidi pomáhat potřebným, vystoupit ze své komfortní zóny. „Je to trénink do života, zjednodušeně takové plnění bobříků. Lidi se zaváží k plnění dovedností, ať už je to hra na hudební nástroj, nový druh sportu nebo cizí jazyk. Je to mimo zónu komfortu. Program dává lidem do života vše, co bude potřeba. Jsou to třeba manažerské schopnosti, schopnosti komunikace,“ vysvětlil pro iDNES.cz Jan Sýkora, předseda dozorčí rady DofE v Čechách.

Nyní je do ceny zapojeno 130 zemí z celého světa. „Programem prošlo za 65 let jeho fungování na 8 milionů mladých lidí. V České republice program funguje už 26 let,“ doplnil Zrůst.

S princem se Jiří Zrůst sešel mnohokrát. Jeho smysl pro humor byl podle něj pověstný. „Vše, co se o něm píše, je pravda. Měl jednoznačné názory na život, neměl rád, když se kolem něj dělalo dusno. Ke všemu přistupoval trochu švejkovsky,“ vzpomínal Zrůst.

Na smysl pro humor vzpomíná také Jan Sýkora. „S manželkou jsme byli pozváni do Buckinghamského paláce na večeři. Byl to pohádkový zážitek. Princ byl naprosto super inteligentní, šarmantní společník. Přál bych si dožít se takového věku v takovém stavu jako on,“ řekl pro iDNES.cz Sýkora.

Setkání s princem zažil také Martin Gebauer, který se zúčastnil výroční večeře ve Windsoru, kde získal odznak pro příznivce programu. „Smysl pro humor z něj přímo čišel, princ měl obrovský nadhled,“ zavzpomínal Gebauer.