„Kdykoli na Ukrajinu znovu přijedu, cítím tu vřelé přijetí,“ řekl britský princ doprovázený skupinou novinářů. Ve sportovním centru, kde Harry mimo jiné sledoval zápas veteránů na vozíku v ragby, britského prince mnozí objímali a dělali si s ním selfie. Dostal také na památku tričko ukrajinských vojáků, kteří byli v ruském zajetí.
Harry rovněž hovořil s vojáky, kteří ze zúčastní dalšího ročníku soutěže Invictus Games, jež se uskuteční příští rok v červenci v Birminghamu. Tuto sportovní akci pro zraněné vojáky založil Harry v roce 2014, ještě v době, kdy sám sloužil v armádě.
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„Až válka skončí a Ukrajina zvítězí, budeme připraveni vás podpořit v uspořádání her Invictus Games,“ slíbil princ Harry.
Historické město Lvov, které leží na západě Ukrajiny, je důležitým centrem lékařské péče a rehabilitace pro zraněné vojáky. A zatímco dříve tam přijížděli pomáhat zahraniční odborníci, nyní se mohou podle BBC od ukrajinských lékařů ostatní mnohé naučit.
Experimentální léčba pomáhá například Mychajlovi Damaskinovi, který kvůli zranění v bojích v Chersonu ochrnul a nemohl chodit. Lékaři mu do zad implantovali stimulátor míchy, který mu umožňuje chodit, ale musí se každých 12 hodin dobíjet.
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„Mým cílem je zúčastnit se her Invictus Games. Slíbil jsem otci, než byl zabit, že budu součástí týmu, který bude reprezentovat Ukrajinu. Každému s poraněním míchy dokážu, že život i po úrazu pokračuje,“ citovala Damaskina BBC.
Princova návštěva Ukrajiny byla soukromá, neboť Harry má status neaktivního člena královské rodiny, a to od roku 2020, kdy s manželkou Meghan opustil Velkou Británii. Posléze se usadili v Kalifornii a oba několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Do Británie se Harry a Meghan s dětmi vrátili letos na konci srpna.
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23. dubna 2026