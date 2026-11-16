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„Ukrajina zvítězí.“ Princ Harry přijel do Lvova, podpořil handicapované veterány

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  11:08
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Britský princ Harry o víkendu navštívil Ukrajinu, kde se setkal se zraněnými vojáky a těmi, kdo jim pomáhají. Šlo o čtvrtou cestu mladšího syna krále Karla III. do této země od začátku ruské invaze v únoru 2022. Před víkendovou návštěvou ve Lvově byl Harry na Ukrajině naposledy letos v dubnu.

Válka na Ukrajině

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„Kdykoli na Ukrajinu znovu přijedu, cítím tu vřelé přijetí,“ řekl britský princ doprovázený skupinou novinářů. Ve sportovním centru, kde Harry mimo jiné sledoval zápas veteránů na vozíku v ragby, britského prince mnozí objímali a dělali si s ním selfie. Dostal také na památku tričko ukrajinských vojáků, kteří byli v ruském zajetí.

Britský princ Harry ve Lvově (15. listopadu 2026)
Britský princ Harry na setkání s ukrajinskými veterány (14. listopadu 2026)
Britský princ Harry promlouvá k účastníkům konference „Superhumans War Trauma“ ve Lvově. (14. listopadu 2026)
Britský princ Harry ve Lvově (15. listopadu 2026)
23 fotografií

Harry rovněž hovořil s vojáky, kteří ze zúčastní dalšího ročníku soutěže Invictus Games, jež se uskuteční příští rok v červenci v Birminghamu. Tuto sportovní akci pro zraněné vojáky založil Harry v roce 2014, ještě v době, kdy sám sloužil v armádě.

Putine, ukončete tu válku, vyzval princ Harry při návštěvě Ukrajiny

„Až válka skončí a Ukrajina zvítězí, budeme připraveni vás podpořit v uspořádání her Invictus Games,“ slíbil princ Harry.

Historické město Lvov, které leží na západě Ukrajiny, je důležitým centrem lékařské péče a rehabilitace pro zraněné vojáky. A zatímco dříve tam přijížděli pomáhat zahraniční odborníci, nyní se mohou podle BBC od ukrajinských lékařů ostatní mnohé naučit.

Experimentální léčba pomáhá například Mychajlovi Damaskinovi, který kvůli zranění v bojích v Chersonu ochrnul a nemohl chodit. Lékaři mu do zad implantovali stimulátor míchy, který mu umožňuje chodit, ale musí se každých 12 hodin dobíjet.

Princ Harry překvapil zraněné vojáky. Na Ukrajině navštívil ortopedickou kliniku

„Mým cílem je zúčastnit se her Invictus Games. Slíbil jsem otci, než byl zabit, že budu součástí týmu, který bude reprezentovat Ukrajinu. Každému s poraněním míchy dokážu, že život i po úrazu pokračuje,“ citovala Damaskina BBC.

Princova návštěva Ukrajiny byla soukromá, neboť Harry má status neaktivního člena královské rodiny, a to od roku 2020, kdy s manželkou Meghan opustil Velkou Británii. Posléze se usadili v Kalifornii a oba několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Do Británie se Harry a Meghan s dětmi vrátili letos na konci srpna.

23. dubna 2026

Válka na Ukrajině

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