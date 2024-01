Bojuje i za Karla III. proti domácímu násilí. Kamera ukázala, jak bije člověka

Šokující záběr ukazuje, jak pákistánský zpěvák – „velvyslanec“ organizace British Asian Trust – fyzicky napadá člena kapely na americkém turné. Video natočil někdo z jeho blízkého okolí.

Devětačtyřicetiletý Khan, který má na sociálních sítích osm milionů sledujících, při útoku v hotelu v americkém Houstonu tloukl muže pantoflí a tahal ho za vlasy. V sobotu se podle listu Daily Mail přiznal, že ho napadl. „Byl to můj student a já ho udeřil. On proti tomu nic neměl,“ reagoval. Patrně svoje chování považuje za zcela normální.

„Kde je moje láhev? Jednu ti vrazím. Viděls moji láhev?“ kříčel mimo jiné ve videu.

Záznam vyvolal vlnu rozhořčení nejen na indickém subkontinentu, ale i v asijské komunitě ve Velké Británii. V rozpacích je pochopitelně také organizace British Asian Trust, která pomáhá obětem domácího násilí a vede iniciativy na ochranu duševního zdraví po celé Indii a Pákistánu .

Khan vystupuje v přeplněných koncertních síních nejen ve Velké Británii, ale i v řadě dalších zemí světa. Například ve vyprodané show ve Wembley se k němu na pódiu připojil londýnský starosta Sadiq Khan, aby ho důvěrně oslovoval: „Bratře.“

Podle některých zdrojů napadl zpěvák sluhu:

Ghulam Abbas Shah @ghulamabbasshah Famous singer Rahat Fateh Ali khan beating his servent for bottle of Alcohol https://t.co/9DZwYxgPmV

S králem Karlem III, se zpěvák několikrát setkal jako ambasador organizace British Asian Trust. Král ji založil v roce 2007 ještě jako princ a následník trůnu s cílem bojovat proti chudobě a budovat vztahy s indicko-pákistánskou komunitou ve Velké Británii.

Khanův hlas zazněl ve filmu Mela Gibsona Apocalypto z roku 2007. Zpěvák se podílel také na soundtracku k filmu Dead Man Walking z roku 1995. V roce 2022 debutoval v Hollywoodu ve filmu What’s Love Got To Do With It? s Lily James v hlavní roli. Film režírovala jeho přítelkyně Jemima Khan, bývalá manželka bývalého pákistánského premiéra Imrana Khana.