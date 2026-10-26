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Příměří v Oleškách může být precedens, řekl Peskov. Zmínil územní ústupky

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  12:08
Plánované lokální příměří ve městě Olešky by mohlo vytvořit precedens pro další místa, kde bude zapotřebí humanitární pauza, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Zároveň prohlásil, že nedávné rozhodnutí obnovit trojstranná mírová jednání mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy neznamená omezení bojových operací.

„Naše ozbrojené síly pokračují ve speciální vojenské operaci,“ řekl Peskov novinářům a dodal, že také Ukrajina pokračuje ve svých úderech na Rusko. Moskva jako speciální vojenskou operaci označuje svou vojenskou agresi vůči sousední zemi.

Snímek z dronového videa zachycuje zničené budovy v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (12. září 2026)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (28. září 2026)
Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (24. září 2026)
Melania Trumpová v Růžové zahradě Bílého domu představila univerzitní stipendia, na něž přispěly americká série automobilových závodů IndyCar a mediální společnost Fox Corporation. (20. srpna 2026)
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Peskov připustil, že tématem chystaných mírových rozhovorů by se mohla stát otázka územních kompromisů. „Raději bychom tyto detaily na veřejnosti nerozebírali,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta. Poradce Kremlu Jurij Ušakov dříve prohlásil, že Rusko je ochotno obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a USA v listopadu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím podle médií řekl, že Kyjev na mírových rozhovorech s Ruskem a USA nebude souhlasit s omezením početnosti svých ozbrojených sil, ani s poválečnou neutralitou. Kromě toho uvedl, že o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu nemůže rozhodovat ruská strana. „Územní otázky jsou ‚červenou čarou‘, o níž lze jednat výlučně na úrovni nejvyšších představitelů,“ řekl Zelenskyj.

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Ukrajinský prezident v interview se stanicí TSN-Tyždeň uvedl, že signálem připravenosti ruské strany k míru by mohlo být respektování energetického příměří, anebo souhlas se setkáním tří hlav států, Ruska, Ukrajiny a USA.

Moskva v pondělí dala najevo, že je otevřena krátkodobým „humanitárním“ příměřím. Vyplynulo to z vyjádření Peskova k chystanému klidu zbraní v Oleškách na jihu Ukrajiny, které leží v Ruskem okupované části země a kde obyvatelé trpí akutním nedostatkem jídla i vody.

O příměří informoval nejprve Bílý dům, podle něhož dočasný klid zbraní zprostředkovala americká první dáma. Moskva a Kyjev dohodu o příměří potvrdily, podle nich klid zbraní v Oleškách začne 27. října.

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Mluvčí Kremlu od novinářů dostal otázku, zda by mechanismus příměří v Oleškách mohl sloužit jako příklad pro uzavření podobných dohod na jiných místech, kde civilisté potřebují pomoc. „Pro humanitární účely by rozhodně mohl,“ reagoval Peskov a dodal, že klid zbraní v Oleškách by mohl vytvořit precedens.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a Moskva okupuje asi 19 procent ukrajinského území. Olešky leží v Moskvou obsazené části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii.

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Ukrajina viní Rusko z blokády Olešek a usiluje o evakuaci obyvatel. Situace ve městě se podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel v posledních měsících výrazně zhoršila. Lidé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Rusko připustilo, že v Oleškách existují problémy s dodávkami potravin a léků, vinu však přisuzuje Kyjevu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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