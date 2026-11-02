Příměří u Olešek skončilo, Rusko jej odmítlo prodloužit, tvrdí Ukrajinci

Příměří zprostředkovala manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania. Mělo za cíl evakuaci obyvatel, ale také do odříznutého města dopravit humanitární pomoc. Byl to první takový počin od začátku války.
Žádná ze stran nehlásila porušení příměří. Jeden ukrajinský poslanec to popsal jako jednu z největších deeskalací od roku 2022. Ukrajinský zmocněnec pro lidská práva Dmytro Lubinec pak dočasné příměří označil za důležitý krok ve společných humanitárních snahách s Ruskem.
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Lidé z okupovaných Olešek dorazili na Ukrajinu. Zelenskyj děkuje Trumpové
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu.
Ukrajina se brání ruské vojenské invazi od konce února 2022. Olešky leží v okupované části země, nedaleko města Cherson a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Město sužuje nedostatek jídla, léků a pitné vody. V Oleškách dříve žilo na 24 000 obyvatel, do nynější evakuace tam podle některých zdrojů zůstalo méně než 2000 lidí.
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31. října 2026