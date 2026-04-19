Pákistánem zprostředkované 14denní příměří mezi USA a Íránem vstoupilo v platnost minulý týden. Následná mírová jednání, kterých se minulý víkend v Islámábádu zúčastnil i viceprezident J. D. Vance, skončila bez úspěchu.
Mezi spornými body bylo kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval.
V pátek Írán sice průliv otevřel, ale v sobotu ho opětovně zablokoval s odůvodněním, že Washington nadále pokračuje v námořní blokádě jeho přístavů. Několik plavidel pak hlásilo střet s íránskými ozbrojenými složkami.
Stanice ABC News po zveřejnění Trumpova příspěvku uvedla, že americkou delegaci povede opět viceprezident Vance. Odvolala se přitom na amerického velvyslance při OSN.