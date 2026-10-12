Primárky francouzské levice vyhrál Glucksmann, pak ho posypali moukou

„Jsem kandidát, který představuje rozchod s macronismem, kandidát, který představuje rozchod s hegemonií Jeana-Luca Mélenchona nad francouzskou levicí, kandidát, který dokáže porazit našeho dlouholetého nepřítele – krajní pravici,“ řekl Glucksmann po hlasování straníkům.
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V primárkách volilo 120 tisíc lidí, tedy daleko méně než například v roce 2011, kdy se hlasování socialistů zúčastnilo 2,8 milionu lidí.
Úkolem Glucksmanna nyní bude sjednotit roztříštěnou levici před prezidentskými volbami.
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Podle průzkumů by se Glucksmann mohl dostat do druhého kola prezidentských voleb, které se uskuteční 2. května příštího roku. V něm by ale prohrál s favoritkou krajní pravice Marine Le Penovou.