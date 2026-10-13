Poprava Pikeové se uskutečnila 30. září, ale žena přežila první i druhou dávku pentobarbitalu, což se ještě nikdy nestalo. Po neúspěšné popravě byla převezena do nemocnice, kde se mezitím natolik zotavila, že je zpět ve vězení.
Agentura AP nyní získala záznamy z tísňové linky, ze kterých vyplývá, že záchranáři se do věznice dostali až zhruba půl hodiny po prvním telefonátu.
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První telefonát záchranáři přijali ve 20:40. Ve 21:03 se dozvěděli, že hovor byl falešný a že ve věznici žádná lékařská pomoc není potřebná. O čtyři minuty později jeden ze záchranářů oznámil, že se od jisté osoby před branou do věznice dozvěděl, že situace je pomoc je opravdu potřebná. Ve 21:11 představitelé věznice, že žádost o pomoc je skutečná.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
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Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.