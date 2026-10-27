Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přidružené členství Kanady rozděluje Evropu. Roli hraje i faktor Trump

Autor: ,
  11:25
Kanadský premiér Mark Carney

Kanadský premiér Mark Carney | foto: Reuters

Kanadský premiér Mark Carney s Ursulou von der Leyenovou ve Štrasburku (17....
Kanadský premiér Mark Carney ve Štrasburku (17. září 2026)
Kanadský premiér Mark Carney ve Štrasburku (17. září 2026)
Kanadský premiér Mark Carney ve Štrasburku (17. září 2026)
20 fotografií
Členské státy EU se neshodují na tom, zda nabídnout Kanadě status přidruženého člena Evropské unie. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informoval bruselský web Politico. Možnost přidruženého členství poprvé letos v září zmínila v projevu ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Podrobnosti budoucího partnerství by měly být dojednány ve čtvrtek a v pátek v Montrealu na summitu, který má otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Kanadou.

Neshody přetrvaly i po pondělním jednání velvyslanců členských států při EU a ukazují na napětí mezi komisí a některými hlavními městy. Státy byly podle Politica zaskočeny, když von der Leyenová návrh na přidružené členství oznámila ve svém tradičním projevu o stavu Evropské unie, aniž jej předem konzultovala.

Nacionalisté s Rusy nesmí EU rozbít, řekla von der Leyenová. Umožní přidružení Kanady

Několik zemí v pondělí vyjádřilo pochybnosti o použití termínu „přidružené členství“ ve společném prohlášení EU a Kanady. Německo podle diplomatických zdrojů požaduje jeho úplné vypuštění. Kancelář předsedy Evropské rady podle informací ČTK rozeslala nový návrh společného prohlášení a vyzvala členské státy k posledním úpravám. Text by měl být hotový do začátku summitu.

Pokud Německo na svém požadavku setrvá, mohlo by to podle Politica vyhovovat i Kanadě, která budoucí vztahy s EU označuje spíše za „alianci pro budoucnost“. Itálie navrhla kompromis, podle něhož by společné prohlášení odkazovalo na přidružené členství jako na návrh Evropské komise. Členské státy by se tak od tohoto označení mohly částečně distancovat, aniž by ho zcela odmítly.

Kanada s USA? Ne, s Evropou. Ursula převezla Trumpa, ale všechny zaskočila

Dalším důvodem k opatrnosti jsou blížící se americké volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, které se konají už za týden. Brusel i Ottawa se podle Politica budou snažit nevyvolat Trumpův hněv v době, kdy vystupuje na předvolebních mítincích.

Trump již dříve pohrozil tvrdými cly, pokud by sbližování Kanady s EU považoval za nepřátelský krok. Jakýkoli náznak formálního partnerství, včetně návrhu na přidružené členství Kanady v EU, by tak mohl vyvolat další napětí ve vztazích s Washingtonem.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Ševčík se zdržel u rozpočtu Kanceláře prezidenta, ptal se na její příjmy

Miroslav Ševčík a Tomio Okamura (oba SPD) během jednání na mimořádné schůzi...

Poslanci začali detailně projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Rozpočtový výbor schválil i kapitolu Kanceláře prezidenta republiky. Jako jediný se zdržel poslanec za SPD Miroslav Ševčík,...

27. října 2026  10:23,  aktualizováno  12:05

Lidovecký matador povládne už osmé období. Volby se vyhrávají první den po nich, říká

Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.

Stejnou jistotu mají každé čtyři roky obyvatelé Žebětína na okraji Brna. Komunální volby tam od roku 1998 pokaždé zcela dominantně vyhrává Vít Beran (KDU-ČSL). Nedávno si připsal už osmý „zářez“ v...

27. října 2026  12:03

Poslanci se přeli o zmrazení platů. Co za blbost přijde příště? ptal se Činčila

První místopředseda lidovců Benjamin Činčila ve šlapanickém štábu.

Rozpočtový výbor se přel o návrh vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030. „Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se...

27. října 2026  12:01

RECENZE: Napůl fakta, napůl fikce. Jak hrdinný generál Golian rozdělil Slovensko

Z filmu Generál Golian: Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová

Nejde o dokument, nýbrž o hraný příběh inspirovaný skutečnými událostmi, zdůrazňoval režisér Juraj Štepka před premiérou svého snímku Generál Golian, věnovaného vojenskému veliteli Slovenského...

27. října 2026  11:55

Mimořádná daň na rafinerie může ohrozit celý český průmysl, varuje Svaz

ilustrační snímek

Nová daň na zvýšené marže rafinerií, kterou koncem září schválila vláda, ohrozí podle Svazu průmyslu celý český průmysl. Vládní návrh totiž může podle svazu za mimořádný zisk považovat i pouhý návrat...

27. října 2026  11:52

Státní zástupci tepou Tejce za novelu trestního řádu. Soudní ping-pong, kritizují

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Unie státních zástupců dnes varovala před změnou odvolacího řízení v trestních věcech, kterou v pondělí schválila vláda. Negativním důsledkem bude podle veřejných žalobců takzvaný soudní ping-pong,...

27. října 2026  11:44

Řidič v Německu najel do skupiny lidí. Policie na auto střílela, útočník jí uprchl

Policisté v okolí Hannoveru stříleli na auto, které vjelo do skupiny lidí, na...

Řidič na severu Německa najel v pondělí pozdě večer do skupiny lidí, několik z nich utrpělo zranění. Řidič poté začal ujíždět a policisté museli použít zbraně, aby vůz zastavili. Podle policie byl...

27. října 2026  11:33

Na pražském letišti letos odbavili skoro 14 milionů cestujících. Nejvíce lidí míří do Londýna

Cestující na Letišti Václava Havla v Praze (3. července 2024)

Za tři čtvrtletí letošního roku odbavilo Letiště Václava Havla 13,9 milionu cestujících. Meziročně je to o 4,6 procenta víc. Na letišti vzrostl i počet letů, celkově o 3,4 procenta na více než 109...

27. října 2026  11:07,  aktualizováno  11:30

Obavy o budoucnost médií. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost, přidalo se i Brno

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili kvůli plánům na změnu financování veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Protesty zaznívají také z dalších brněnských...

27. října 2026  11:10,  aktualizováno  11:28

Přidružené členství Kanady rozděluje Evropu. Roli hraje i faktor Trump

Kanadský premiér Mark Carney

Členské státy EU se neshodují na tom, zda nabídnout Kanadě status přidruženého člena Evropské unie. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informoval bruselský web Politico. Možnost přidruženého...

27. října 2026  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Finský prezident Stubb a norský premiér Störe mluvili s Putinem o válce na Ukrajině

Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb (20. října...

Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe jednali po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedl Stubbův úřad....

27. října 2026  10:49,  aktualizováno  11:24

Babiš v Praze přivítá Fica. Společně odhalí sochu česko-slovenského přátelství

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...

Premiér Andrej Babiš v úterý přijme ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu bude odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla...

27. října 2026  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.