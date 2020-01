Děti druhé kategorie. Rakousku hrozí kvůli českým dětem evropský soud

I když Čeští zaměstnanci v Rakousku platí daně a pojištění jako jejich rakouští kolegové, pokud nežijí jejich děti v Rakousku, ale třeba v nějaké české vesničce za hranicemi, přídavky na děti mají zhruba o 40 procent nižší než Rakušané.

Ročně to dělá i desítky tisíc korun. Pomoci jim zřejmě může už jen Soudní dvůr Evropské unie. Tam věc ale zatím ještě nedoputovala. Tisíce rodin jsou tak už rok v nejistotě. Přesně taková doba uplynula od té doby, co náš soused zavedl takzvanou indexaci přídavků na děti.

Na základě tohoto systému dostávají cizinci ze zemí Evropské unie, kteří pracují v Rakousku, od rakouského státu na děti žijící v jejich vlasti přídavky, které odpovídají životním nákladům v zemích původu.



A protože je u nás levněji než v Rakousku, české rodiny dostávají méně. Podle ministerstva zahraničí se situace týká zhruba deseti tisíc rodin. Některé z nich si kvůli snížení přídavků stěžují u tamních úřadů. Zatím marně.



„V lednu 2019 jsme rakouským daňovým úřadům zaslali první stížnosti proti indexaci rodinných dávek,“ uvádí Dagmar Schellerová ze znojemské firmy Zahraniční služby, která českým rodinám pomáhá v komunikaci s úřady. Rakouské úřady ale odepsaly až za několik měsíců.



„Tam, kde jsme podali nejvíce stížností, konkrétně na daňovém úřadu Hollabrunn, jsme byli telefonicky na náš dotaz informováni, že Hollabrunn neposílá žádná předběžná rozhodnutí, nýbrž se počká až na rozhodnutí Evropského soudu,“ dodává Schellerová.

Děti druhé kategorie

K Soudnímu dvoru se celá věc zatím ještě nedostala. Záležitost se zasekla u Evropské komise.

„Bez důrazného tlaku na rakouskou vládu a toho, abychom na celou záležitost neustále upozorňovali, se nic nezmění. Evropskou komisi proto nyní žádám, aby zveřejnila informace o tom, v jakém stavu se nacházejí jednání mezi ní a rakouskou stranou,“ říká Martina Dlabajová, poslankyně ANO v Evropském parlamentu, která vyzvala tento týden Evropskou komisi mimo jiné i o informaci ohledně toho, kdy rozhodne o předložení celé věci Soudnímu dvoru EU.

Komise se hned po zavedení opatření Čechů, ale také třeba Maďarů a Slováků, zastala a uvedla, že rakouské nařízení jde proti pravidlům Evropské unie.

„Pokud pracovníci ze zahraničí přispívají do systému sociálního zabezpečení stejně jako místní zaměstnanci, měli by také obdržet stejné příspěvky, jako jejich zahraniční kolegové, a to i přestože jejich děti žijí v zahraničí. V Evropské unii neexistují něco jako děti druhé kategorie,“ řekla loni eurokomisařka Marianne Thyssenová a komise vyzvala Rakousko k nápravě. To ale zatím neustoupilo. Nyní Komise přešlapuje na místě.



„Čím déle se celá záležitost potáhne, tím to bude pro rodiny dotčené indexací složitější. Po celou dobu totiž nebudou dostávat rodinné dávky v té výši, na kterou mají podle unijního práva nárok. Evropskou komisi jsem proto již dříve požádala, aby objasnila, zda v případě, kdy se prokáže pochybení Rakouska, dojde k dorovnání nevyplacených částek poškozeným pracovníkům,“ dodává Dlabajová.



Každý měsíc rodiny přicházejí i o několik tisíc. Schellerová uvádí pro ukázku běžný případ, který s rodinami na jihu Moravy řeší. Rodina se dvěma dětmi ve věku 2 let a 6 let dříve před rokem 2019 obdržela v Rakousku, pokud tam řádně platila daně a pojištění, v plné výši přídavky na děti se sourozeneckým příplatkem a odečitatelnou položkou za měsíc 9 200 korun, od ledna minulého roku obdrží zhruba jen 5 700 korun.

Za rok je to proto o více než 40 tisíc korun méně. A to už je v rodinném rozpočtu znát. Navíc se indexace týká také odpočtů na děti, které se kvůli indexaci také snížily. Do jednání mezi Rakouskem a Českou republikou se celá věc zatím nepromítla.

„Na pracovní úrovni mezi ČR a Rakouskem v tuto chvíli žádná taková jednání neprobíhají vzhledem k tomu, že Evropská komise vede s Rakouskem kvůli indexaci rodinných přídavků a příslušných daňových zvýhodnění od 24. ledna 2019 řízení o porušení Smluv. Čekáme tedy na jeho výsledek,“ doplňuje mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.