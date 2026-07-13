Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Timmy jako pašijový příběh. Němci nacvičili o uhynulé velrybě divadelní hru

Autor: ,
  10:00
Herci Noah Amiri Tomiak a Anna Krestelová stojí na jevišti divadla Ernst...

Herci Noah Amiri Tomiak a Anna Krestelová stojí na jevišti divadla Ernst Deutsch Theater během představení hry o uvízlé keporkakovi s názvem „Timmy – Naděje umírá jako poslední“. (11. července 2026) | foto: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPProfimedia.cz

Herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna Krestelová stojí na...
Herec Enrique Fiß stojí na jevišti divadla Ernst Deutsch Theater během...
Herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna Krestelová stojí na...
Hudebník Tom Linadartos a herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna...
70 fotografií
Příběh keporkaka, který na jaře zabloudil do Baltského moře a později uhynul, se stal námětem divadelního představení v hamburském divadle Ernst-Deutsch-Theater. Inscenace s názvem Timmy – Naděje umírá poslední (Timmy – die Hope stirbt zuletzt) měla premiéru v sobotu večer.

Autoři označují inscenaci za večer o velrybě a o všem, co si do ní lidé promítli. Hru popisují jako spojení performance, koncertu, bohoslužby a veřejné sebereflexe. Příběh keporkaka vyprávějí jako moderní pašijový příběh a zamýšlejí se nad lidskou potřebou hledat smysl v dnešní uspěchané době.

Dánové nakonec mršinu velryby odtáhnou do přístavu, mohla by explodovat

Enrique Fiss, jeden z autorů, uvedl, že ho inspirovaly ostré spory na sociálních sítích, které provázely snahy o záchranu zvířete. Část veřejnosti byla přesvědčena, že by se přírodě nemělo zasahovat do průběhu událostí, jiní naopak požadovali záchranu velryby za každou cenu. „Nakonec se všichni navzájem nenáviděli, přestože cílem bylo udělat něco dobrého,“ řekl.

Po představení následovala diskuse s veterinářkou Kirsten Tönniesovou, která se podílela na pokusu o záchranu keporkaka, a se zástupci ochránců zvířat. Večer uzavřelo vystoupení berlínské skupiny Tulpe, která se proslavila písní Sprengt den Wal (Vyhoďte velrybu do povětří), jejíž provokativní název podle autorů upozorňoval na vyhrocenost veřejné debaty.

Konec příběhu. Mršinu „Timmyho“ zpracují na bionaftu a biomasu do cementárny

Keporkak, kterému média dala jméno Timmy, se na jaře objevil v Baltském moři, kde jeho osud sledovaly miliony lidí. Zvíře nakonec uhynulo navzdory snahám o jeho záchranu.

9. června 2026
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Timmy jako pašijový příběh. Němci nacvičili o uhynulé velrybě divadelní hru

Herci Noah Amiri Tomiak a Anna Krestelová stojí na jevišti divadla Ernst...

Příběh keporkaka, který na jaře zabloudil do Baltského moře a později uhynul, se stal námětem divadelního představení v hamburském divadle Ernst-Deutsch-Theater. Inscenace s názvem Timmy – Naděje...

13. července 2026

Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

Sam Neill ve filmu Jurský park (1993)

V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...

13. července 2026  8:12,  aktualizováno  9:42

Frankfurtská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, jeho stav je stabilní

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo...

13. července 2026  9:33

V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči kolem deváté hodiny snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Lidem v okolí...

13. července 2026  7:21,  aktualizováno  9:22

Česká turistka zemřela v Malé Fatře. Uklouzla a padala terénem

Horští záchranáři zasahovali u pádu Češky v pohoří Malá Fatra. (12. července...

Třiasedmdesátiletá česká turistka v neděli nepřežila pád ve slovenském pohoří Malá Fatra. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem, oznámila horská záchranná služba (HZS). Neštěstí se stalo v...

13. července 2026  8:57

Hasiči dále prolévají sutiny hořící budovy ve Zlíně vodou. Stále raději nevětrejte, radí

Čtvrtým dnem pokračoval zásah hasičů na místě požáru obří skladové budovy v...

Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Likvidaci požáru dosud nevyhlásili.

13. července 2026  8:41

Policie vrátí Janstovi 400 tisíc. Neprokázala, že pocházejí z trestné činnosti

Právník Miroslav Jansta po zaplacení kauce opustil vazební věznici na Pankráci....

Národní centrála proti organizovanému zločinu vrátí advokátovi a bývalému šéfovi České unie sportu Miroslavu Janstovi 400 000 korun, které mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce,...

13. července 2026

Požár lesa v pařížském regionu pohltil už 800 hektarů. Do oblasti míří premiér

Do boje s ohněm úřady nasadily 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset...

Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže již podle tamních hasičů sežehl okolo 800 hektarů porostu. Podle úřadů se jedná o katastrofu mimořádného rozsahu. Podle hasičů departementu Seine-et-Marne...

13. července 2026  7:06

Americká armáda znovu udeřila na Írán. Útoky zmařily snahy o jednání, tvrdí Teherán

Sledujeme online
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM ráno oznámilo, že novou vlnu útoků dokončilo. Zasaženy podle něj byly íránské...

13. července 2026  6:44

Týden přinese tropické teploty i silné bouřky. Hrozí kroupy a přívalový déšť

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...

Nový týden přinese nadprůměrné teploty, místy přeháňky a bouřky. V pondělí teploty vystoupají až k 31 °C. V úterý se na většině území objeví přeháňky a bouřky, které mohou doprovázet přívalový déšť,...

13. července 2026  6:33

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno  13. 7. 6:20

Vláda má jednat o revizi zákonů kvůli řízení přechodu na obrannou ekonomiku

Převzetí posledního tanku Leopard 2A4 u 73. tankového praporu završilo předání...

Vláda se bude zabývat záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovala ministerstva obrany a vnitra. „Provedeme revizi krizové a obranné legislativy s cílem optimalizovat...

13. července 2026  5:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.