Přistavěli dvě patra a škola v Indonésii se zřítila. Jsou desítky mrtvých

Příčinou neštěstí byla podle úřadu pro zvládání katastrof (BNPB) dvě dodatečná patra, jejichž nápor nevydržely základy stavby.
Z budovy se evakuovalo 104 lidí, informovala agentura AFP. Původní bilance obětí byla 37 mrtvých, odpoledne se zvýšila na 45. Počet těch, po kterých se pátralo, do té doby činil 26.
Na Jávě se zřítil autobus z dvacetimetrové výšky, 26 lidí zemřelo
Záchranné práce pokračovaly i v neděli. Těla, po kterých se pátrá, patří podle úřadů studentům ve věku od 13 do 19 let. Na místě jsou i jeřáby, které úřady po souhlasu rodičů nasadily až v pátek, kdy už bylo jasné, že studenti pod troskami nejeví známky života.
Úřad BNPB očekává, že v pondělí budou všechny trosky odklizeny a pátrání ukončeno, dodala agentura Reuters.
