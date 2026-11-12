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V Brooklynu se zřítila třípatrová budova. Na místě jsou mrtví

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  8:07
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Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a...

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)) | foto: AP

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a...
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a...
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a...
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a...
20 fotografií
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. Nejméně čtyři z nich jsou ve vážném stavu. Zatím není jasné, kolik lidí může být uvězněno v troskách a kolik se jich pohřešuje, uvedl v noci na čtvrtek představitel newyorské policie. Zástupce místního hasičského sboru předtím informoval o jednom pohřešovaném. Příčiny zřícení zatím zůstávají nejasné.

Budova se zřítila okolo 16:00 (22:00 SEČ) ve čtvrti Flatbush v centrální části Brooklynu. Budova se nacházela vedle staveniště, přičemž podle zástupce hasičského sboru se v přízemí nacházel obchod a v horním patře alespoň jeden byt.

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„Neznáme podrobnosti ohledně toho, proč se budova zřítila, ale vím jen to, že byla pravděpodobně zanedbávána,“ uvedla newyorská poslankyně Rodneyse Bichotte Hermelynová.

Video z místa události zachycuje hasiče, jak vytahují jednu z obětí z hromady trosek. Záchranáři nasadili při pátrání drony.

„Jedná se o mimořádně nebezpečnou operaci pro všechny naše lidi. Situace je velmi nestabilní,“ řekl šéf hasičského sboru John Esposito a dodal, že sousední budova, která zůstává částečně neporušená, představuje též nebezpečí. Dále zdůraznil, že hasiči zůstanou na místě několik dní, dokud trosky důkladně neprohledají a nenajdou všechny případné oběti.

Tamní starosta Zohran Mamdani podle CNN uvedl, že záchranáři „rychle pracují na zabezpečení místa události a pomáhají obyvatelům New Yorku“. Podle představitele hasičského sboru bylo na místě kolem 19:00 (01:00 SEČ) nasazeno přibližně 250 hasičů a členů záchranných složek.

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026))
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
20 fotografií
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