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Záplavy a sesuvy sužují Indii a Nepál. Mrtvých jsou desítky

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  16:44
Důsledky ničivé povodně v Nepálu

Důsledky ničivé povodně v Nepálu | foto: Profimedia.cz

Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
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Silné deště a bouřky způsobily v některých částech Indie a sousedního Nepálu v posledních dnech záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zahynulo a dalších 11 se pohřešuje.

Řeky se v některých oblastech dostaly nad úroveň, při které hrozí povodně. S odvoláním na místní úřady to dnes uvedla agentura Reuters.

V severoindickém státě Uttarpradéš v posledních třech dnech zahynulo 56 lidí a dalších 46 bylo zraněno. Poškozeno bylo více než 1000 domů. Silné bouře zasáhly 63 okresů. Mezi pátkem a dnešním ránem tam napadlo 66,5 milimetru srážek, zatímco obvyklý úhrn pro toto období činí 7,6 milimetru.

V Nepálu zahynulo 14 osob, mimo jiné tři děti a žena, když sesuv půdy zasypal jejich dům v době, kdy spaly. Úřady pohřešují také deset lidí poté, co lavina zasypala základní tábor na hoře Nemdžung. Podle představitelů turistického úřadu to byli pracovníci, kteří na místě stavěli stany pro zahraniční horolezce. Ti v okamžiku laviny na místě nebyli.

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Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi ve 49 ze 77 okresů. Více než polovina z nich pak čelí vysokému riziku povodní nebo bleskových povodní, protože hladiny vody v hlavních řekách a jejich přítocích nadále stoupají.

Povodně a sesuvy půdy také narušily telekomunikační spojení v některých částech Nepálu, a to kvůli poškození optických kabelů a napájecích zdrojů.

Indická ústřední vodohospodářská komise uvedla, že 30 stanic pro monitorování stavu řek v sedmi státech hlásí kritickou situaci. Hladiny řek se tam nacházejí mezi úrovní označovanou jako nebezpečná a dosavadními nejvyššími zaznamenanými hodnotami. Nad nebezpečnou úrovní je několik velkých řek, například Ganga, Gandak, Kósí, Bágmatí a Narmada.

Nepál se přitom stále vyrovnává s následky rozsáhlých záplav z konce minulého měsíce. Ty si vyžádaly více než 1400 obětí, 6150 lidí se stále pohřešuje.

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