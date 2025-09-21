Při útoku střelnou zbraní v USA zemřel jeden člověk, další utrpěli zranění

Autor:
  7:10
Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet ve sportovním a společenském klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady.
Fotogalerie2

Při útoku střelnou zbraní v USA zemřel jeden člověk, další utrpěli zranění. | foto: AP

Generální prokurátor John Formella a policejní náčelník Kevin Rourke informovali, že na místě zemřel dospělý muž.

Úřady uvedly, že podezřelý, který byl zadržen na místě činu, byl rovněž dospělý muž. Informace o stavu zraněných obětí nebyly okamžitě k dispozici.

Americká kongresmanka Maggie Goodlanderová zvolená za New Hampshire v prohlášení uvedla, že pozorně sleduje tragické zprávy o střelbě a že její srdce je s oběťmi, jejich rodinami a celou komunitou.

Nashua leží přibližně 70 kilometrů severozápadně od Bostonu, bezprostředně u hranice se státem Massachusetts.

