Při útoku střelnou zbraní v USA zemřel jeden člověk, další utrpěli zranění

Generální prokurátor John Formella a policejní náčelník Kevin Rourke informovali, že na místě zemřel dospělý muž.
Úřady uvedly, že podezřelý, který byl zadržen na místě činu, byl rovněž dospělý muž. Informace o stavu zraněných obětí nebyly okamžitě k dispozici.
Americká kongresmanka Maggie Goodlanderová zvolená za New Hampshire v prohlášení uvedla, že pozorně sleduje tragické zprávy o střelbě a že její srdce je s oběťmi, jejich rodinami a celou komunitou.
Nashua leží přibližně 70 kilometrů severozápadně od Bostonu, bezprostředně u hranice se státem Massachusetts.