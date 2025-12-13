PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...
Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon
Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...
Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...
Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr
Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...
V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA
Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...
Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, za nic ručit nebudeme, řekl Babiš
Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a...
Při sobotním útoku na vojenský konvoj v syrské Palmýře zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo obrany USA s tím, že další tři osoby byly...
Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin
Na více než třicet hodin zaměstnalo hasiče hašení domu plného odpadků v brněnských Žabovřeskách. U ohně zasahovali od páteční čtvrté hodiny ranní, s hašením skončili až dvě hodiny po sobotním poledni.
Ze SOCDEM odcházejí další politici. Exministr Chvojka i poražený kandidát na šéfa
Odchod ze SOCDEM oznámili bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka i neúspěšný kandidát na předsedu strany Petr Pavlík. Reagují tak na zvolení Jiřího Nedvěda do čela strany. Dosavadní...
Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny
Najít cestu z politické bezvýznamnosti se pokouší sociální demokracie. Novým předsedou SOCDEM byl v sobotu zvolen dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd, blízký spolupracovník Jany Maláčové,...
Budou jako královny ve své říši. Krajní pravice chce ve Francii obnovit nevěstince
Francouzská nacionalistická strana Národní sdružení navrhuje, aby se sexuální pracovnice vrátily do vykřičených domů. Ty jsou v zemi už desítky let zakázané, podle jednoho z poslanců partaje Marine...
Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš
Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki a opoziční politička Maryja Kalesnikavová jsou na svobodě. Uvedl to opoziční server Naša Niva poté, co administrativa autoritářského vůdce země...
Vancovo našeptávání a irská zkušenost. Proč Trump tak nesnáší Evropu
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevídaně kritizuje Evropu. Je to novinka oproti Trumpovu prvnímu prezidentskému období. Podle analytiků ho v despektu vůči Evropě motivují vlastní...
Tři lidé se zranili při nehodě aut na Lounsku, provoz na silnici byl přerušen
Nehoda dvou osobních aut uzavřela v poledne silnici číslo 7 u Chlumčan v okrese Louny. Tři lidé se při kolizi zranili. Silnice byla kvůli odklízení následků střetu necelé dvě hodiny uzavřená.
Komunisty i po debaklu povede dál Konečná, nikdo nenavrhl volit nového lídra
Komunisté na mimořádném sjezdu jednají o dalším směřování strany. KSČM se už podruhé za sebou nedostala do Sněmovny, když nevyšla její sázka na hnutí Stačilo!. Předsedkyně KSČM a europoslankyně...
Ukrajina možná bude svítit i v zimě. Pomohou přísně střežené baterie z USA
Ukrajinská infrastruktura je bombardována každý den, výpadky proudu jsou již po více než tři roky naprosto běžnou záležitostí. Během zimních měsíců to znamená mráz a tmu.
Hrdá zbrojovka vsadila na zabijáka tanků. A pomohla ubránit Kyjev
Zamířit, vypálit, zahodit. Váží jen něco přes tři kila, ale na dálku klidně zničí čtyřicetitunový tank. Slavná československá protitanková zbraň RPG-75 se sice zrodila už před půlstoletím, ale díky...