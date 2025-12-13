Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon

Při sobotním útoku na vojenský konvoj v syrské Palmýře zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo obrany USA s tím, že další tři osoby byly zraněny. Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella útok provedl takzvaný Islámský stát. Útočníka podle ministra obrany Peta Hegsetha zabily spojenecké bezpečnostní složky.
