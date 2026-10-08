Při útoku na letiště v Abhá zahynuly občanky Maroka a Alžíru a dalších 28 lidí bylo zraněno, zatímco při útoku na letiště krále Chálida zahynul súdánský občan a dalších osm lidí bylo zraněno, uvedli podle agentury AP tamní představitelé.
Koalice vedená Saúdskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, ve středu uvedla, že severně od Rijádu zachytila a zničila balistickou raketu Húsíů.
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Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Húsíové útočí i proti Saúdské Arábii, která podporuje tažení proti nim.
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že kvůli bojům za posledních několik týdnů své domovy v Jemenu opustilo přes 200 000 lidí.