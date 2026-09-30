Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů

Studentské demonstrace vypukly minulý týden v Paříži, ale od té doby eskalovaly a rozšířily se i do dalších měst. Během dneška se odehrály na 356 místech od Marseille přes Bordeaux po Lille. Na některých místech studenti stejně jako v úterý házeli po policistech předměty včetně zapálených odpadkových košů. Policisté reagovali použitím obušků a slzného plynu.
|
Le Penová má problém. Obvinění Bardelly z antisemitismu leptá vlídnou tvář strany
„Ve státním školství je to zcela nevídané,“ vyjádřil se k protestům ministr školství Édouard Geffray. Vláda dnes přislíbila, že do příštího týdne otevře platformu, kde budou studenti moci hovořit o svých problémech. Motivem k protestům jsou podle francouzských médií zejména velikost tříd, dlouhá výuka či nedostatek učitelů.
Policejní inspekce řeší přiměřenost zásahů na třech školách ve městech Sevran, Saint-Ouen-L’Aumône a Tours. V posledně jmenovaném městě utrpěl jeden student poranění hlavy, která podle místní prokuratury mohly způsobit gumové projektily vystřelené z policejní zbraně.
|
Dohoda s Francií o výměně migrantů skončila, oznámili Britové
„Proti pořádkovým silám tu stojí nezletilí. Nasazení (sebeobranných zbraní) je určitě velmi přiměřené,“ prohlásil podle AFP ministr vnitra Laurent Nuňez, podle něhož využívá policie především slzný plyn.