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Dva mrtví po střelbě na festivalu v Seattlu. Další jsou zranění včetně dítěte

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  7:06
V americkém městě Seattle zemřeli po hromadné střelbě na gastronomickém festivalu Bite of Seattle dva lidé. Dalších pět osob, včetně dvouletého dítěte, utrpělo zranění. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu zatím zůstává nejasný.

Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ). Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. „Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky,“ dodal.

Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického festivalu. Dva lidé zemřeli. (26. července 2026)
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického festivalu. Dva lidé zemřeli. (26. července 2026)
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického festivalu. Dva lidé zemřeli. (26. července 2026)
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického festivalu. Dva lidé zemřeli. (26. července 2026)
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Podle Seattle Times na akci dorazily tisíce lidí. Po zaznění několika výstřelů se davy rozeběhly a začaly hledat úkryt po celém areálu. Jeden z účastníků listu popsal, že byl festival od začátku velmi přeplněný a podle něj se mezi davem čekajícím na jídlo mohl sotva hýbat.

Popsal, jak se lidé po výstřelech začali navzájem pošlapávat, zatímco on a jeho přítelkyně zůstali na místě. „Byl to naprostý chaos,“ řekl.

Policie dopadla podezřelého z útoku na LGBT+ pochod, při zásahu ho zastřelila

Starostka Seattlu Katie Wilsonová v nedělním večerním prohlášení uvedla, že jedna osoba skončila ve vazbě. V dřívějším prohlášení se hovořilo o zadržení dvou osob. Policie zatím nezveřejnila informace o tom, zda jsou někteří podezřelí stále na svobodě.

Hasičský sbor americkým médiím potvrdil, že záchranáři na místě ošetřili pět osob. Dvouletého chlapce, 23letého muže, 39letou ženu a 56letou ženu, z nichž všechny převezli do nemocnice. Čtyřicetiletá žena utrpěla lehká zranění.

„To, co se dnes odehrálo v Seattle Center, byl čin strašlivého násilí,“ stojí v prohlášení starostky. „Nikdo by neměl být nucen zvažovat riziko, jestli bude zastřelen, než se zúčastní nějaké akce, setká se s přáteli nebo si vyrazí do města,“ prohlásila Wilsonová a poděkovala záchranným složkám za rychlou reakci.

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