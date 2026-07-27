Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ). Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. „Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky,“ dodal.
Podle Seattle Times na akci dorazily tisíce lidí. Po zaznění několika výstřelů se davy rozeběhly a začaly hledat úkryt po celém areálu. Jeden z účastníků listu popsal, že byl festival od začátku velmi přeplněný a podle něj se mezi davem čekajícím na jídlo mohl sotva hýbat.
Popsal, jak se lidé po výstřelech začali navzájem pošlapávat, zatímco on a jeho přítelkyně zůstali na místě. „Byl to naprostý chaos,“ řekl.
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Policie dopadla podezřelého z útoku na LGBT+ pochod, při zásahu ho zastřelila
Starostka Seattlu Katie Wilsonová v nedělním večerním prohlášení uvedla, že jedna osoba skončila ve vazbě. V dřívějším prohlášení se hovořilo o zadržení dvou osob. Policie zatím nezveřejnila informace o tom, zda jsou někteří podezřelí stále na svobodě.
Hasičský sbor americkým médiím potvrdil, že záchranáři na místě ošetřili pět osob. Dvouletého chlapce, 23letého muže, 39letou ženu a 56letou ženu, z nichž všechny převezli do nemocnice. Čtyřicetiletá žena utrpěla lehká zranění.
„To, co se dnes odehrálo v Seattle Center, byl čin strašlivého násilí,“ stojí v prohlášení starostky. „Nikdo by neměl být nucen zvažovat riziko, jestli bude zastřelen, než se zúčastní nějaké akce, setká se s přáteli nebo si vyrazí do města,“ prohlásila Wilsonová a poděkovala záchranným složkám za rychlou reakci.