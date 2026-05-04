Střelba na večírku u Oklahoma City. V nemocnici skončilo nejméně 10 lidí

Jezero Arcadia je zhruba 21 kilometrů severně od Oklahoma City, v předměstí Edmond, které má zhruba 100 000 obyvatel. Jezero je oblíbeným místem k pořádání pikniků, kempování, rybaření a provozování vodních sportů. Kromě deseti lidí převezených do nemocnic se podle mluvčí možná další k ošetření přepravili sami.
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu
Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu
Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...
Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti
V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...
EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun
Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny...
Španělské vlaky Talgo Leo Expressu mají problémy. Dva ze tří jsou mimo provoz
Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...
Čapí hnízdo jen s Nagyovou. Jsem vázán závěry vyšší instance, řekl soudce Šott
Městský soud je vázán závěry odvolacího soudu o vině europoslankyně Jany Nagyové (ANO) v kauze Čapí hnízdo, řekl soudce Šott. Jako důkaz chce provést jen některé listiny. Právník Nagyové navrhoval...
Policie v Olomouci vypátrala uprchlého vězně. Podhrabal se pod plotem
Policisté v sobotu vypátrali jednadvacetiletého vězně, který v pátek uprchl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Do vězení se dostal za násilnou a drogovou trestnou činnost. Podle policie hrozilo, že...
USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, uvedl Trump. Írán hrozí útokem
Spojené státy od pondělí zahájí doprovod lodí uvázlých kvůli válce s Íránem v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, oznámil prezident Donald Trump s tím, že o pomoc podle něj požádaly země z celého...
Dron zasáhl výškovou budovu nedaleko od Kremlu, pár dní před oslavami Dne vítězství
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky...
Střelba na večírku u Oklahoma City. V nemocnici skončilo nejméně 10 lidí
Při střelbě na večírku u města Oklahoma City na jihu Spojených států bylo zraněno nejméně deset lidí, kteří byli převezeni do nemocnic. Zdravotní stavy obětí jsou různé, uvedla mluvčí tamní policie...
Poznáš mě, až se potkáme v nebi? Píseň Erica Claptona dojímá i po letech
Fenomenální kytarista a zpěvák Eric Clapton se vrací do České republiky. V pražské O2 aréně vystoupí už v pondělí 4. května. Osmnáctinásobný držitel cen Grammy zahraje mimo jiné hity jako Layla,...
Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál
V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...
Premiér Babiš v jednom kole. V Arménii se po Zelenském setkal i s šéfem NATO
Od našich zpravodajů v Arménii Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO) potkal v Arménii třeba s šéfem NATO Markem Ruttem. Do hlavního města Jerevanu se na summit Evropského politického...
Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť
Letos je to dvacet let od chvíle, kdy se Tereza Ramba poprvé objevila na filmovém plátně. Za tu dobu si ji oblíbily tisíce diváků, získala Českého lva, ztvárnila desítky rolí. Přesto se stále může...
Bitcoin poprvé za více než tři měsíce překonal hranici osmdesáti tisíc dolarů
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 000 dolarů. Před 8:00 SELČ vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů (1,66 milionu Kč). Trhy vstřebávají...