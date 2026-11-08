Tragická srážka vlaků nedaleko Káhiry. Sedm lidí zemřelo, zraněných jsou desítky

Na místo nehody bylo vysláno 72 sanitních vozů a zranění byli převezeni do tří nemocnic v okolí. Jeřáby a další těžká technika přemisťovaly havarované vozy, aby mohl být na trati co nejdříve obnoven provoz.
Úřady nařídily pojišťovacímu fondu pro železniční a podzemní dopravu, aby urychlil vyplácení odškodného zraněným a rodinám obětí. Odškodnění za úmrtí či trvalou invaliditu bylo zvýšeno z 30 na 50 tisíc egyptských liber (zhruba 20 tisíc Kč).
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Při srážce vlaků v Egyptě zahynulo přes třicet lidí, desítky jsou zraněny
V roce 2025 bylo v Egyptě zaznamenáno 170 vlakových nehod, při nichž zahynulo 39 lidí a 139 jich bylo zraněno. Nicméně v důsledku „nehod jednotlivců na či v blízkosti kolejí“ zemřelo v témže roce 491 osob a dalších 236 jich bylo zraněno. Podle deníku Al-Ahrám to vyplývá z dat statistického úřadu CAPMAS.