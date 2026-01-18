Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
K nehodě došlo v Adamuzu poblíž Córdoby. Vlak jedoucí z Málagy do Madridu deset minut po zahájení jízdy vykolejil a srazil se s vlakem směřujícím z Madridu do Huelvy, který pak také vykolejil.
Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na místě nehody jsou záchranné týmy a hasiči.
Provoz na důležité trati mezi Madridem a Andalusíí je do odvolání přerušen. Příčina nehody zatím není jasná.
Podle zprávy RTVE, která se odvolává na záchranné služby, zůstalo po nehodě mnoho cestujících ve vlacích uvězněno. Záchranáři se je snaží co nejrychleji vyprostit.
Bylo to, jako by vagónem otřáslo zemětřesení, popsal v televizi TVE reportér veřejnoprávního rozhlasu RNE, který cestoval v jednom z vlaků. Cestující ve vagónu nalezli nouzová kladiva, rozbili okna a začali opouštět vlak, dodal.
Podle španělských médií bylo v prvním vlaku provozovatele Yryo více než 300 osob. Ve druhém vlaku, který patří španělské státní společnosti Renfe, cestovalo přes 100 lidí.
Španělský premiér Pedro Sánchez slibuje rychlou pomoc. „Vláda spolupracuje s příslušnými úřady a záchrannými službami na pomoci cestujícím,“ napsal na síti X