Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb. Na pondělí a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně pohřbu zabitých budou sděleny později.
Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026. Při něm byl...

Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026. Při něm byl zajat tamější Západem neuznávaný prezident Nicolás Maduro. | foto: Reuters

Následky útoku USA na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Venezuelané reagují na pád Západem neuznaného prezidenta Nicoláse Madura. (3. ledna 2025)
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během tiskové...
Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu zadržení. (3. ledna 2026)
Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.

„Věrni svým závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčané svou povinnost důstojně a hrdinně a padli po lítém odporu v přímém boji s útočníky nebo v důsledku bombardování zařízení,“ cituje agentura AP z prohlášení.

EU po Trumpově útoku na Venezuelu vyzývá ke klidu. Prohlášení nepodpořila jediná země

Kuba, která dostala po nástupu komunistického režimu koncem 50. let minulého století propagandistickou přezdívku „ostrov svobody“, poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, kdy se dostal k moci. O zabití velkého množství kubánských členů Madurovy ochranky v noci na dnešek hovořil již americký prezident Donald Trump.

Venezuela pod vládou prezidenta Madura byla stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu, přičemž svému partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.

