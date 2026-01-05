Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
„Věrni svým závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčané svou povinnost důstojně a hrdinně a padli po lítém odporu v přímém boji s útočníky nebo v důsledku bombardování zařízení,“ cituje agentura AP z prohlášení.
Kuba, která dostala po nástupu komunistického režimu koncem 50. let minulého století propagandistickou přezdívku „ostrov svobody“, poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, kdy se dostal k moci. O zabití velkého množství kubánských členů Madurovy ochranky v noci na dnešek hovořil již americký prezident Donald Trump.
Venezuela pod vládou prezidenta Madura byla stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu, přičemž svému partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.