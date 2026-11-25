Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Dronový útok v Samarské oblasti způsobil výpadek elektrického proudu, uvedl gubernátor oblasti Vjačeslav Fedoriščev.
Podle portálu The Kyiv Independent ukrajinské ozbrojené síly v noci na středu zaútočily v Samarské oblasti na Kujbyševskou a Syzraňskou rafinerii, kde v důsledku úderů vypukly velké požáry.
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„Ohromná záře na desítky kilometrů.” Ukrajinci zapálili Rusku dvě rafinerie
Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina a rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války.