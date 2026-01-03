„Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se švýcarskou federální policií. Podle jejích informací je mezi zraněnými z tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana jeden český občan. Jsme připraveni poskytnout konzulární asistenci, veřejně však nebudeme sdělovat žádné podrobnosti,“ uvedla Wernerová.
Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech
Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...
Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan
Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...
Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil
To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...
Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury
Místopředseda ANO Radek Vondráček prolomil mlčení špiček vládního hnutí k novoročnímu projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury, v němž urážel Ukrajince i šéfku Evropské komise Ursulu von der...
Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech
Při požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, který vypukl během silvestrovské noci, utrpěl zranění také český občan. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Mariany...
Kolumbie posílá k Venezuele armádu. Ozbrojená agrese, naštvaly USA Rusko
Spojené státy provedly podle prezidenta Donalda Trumpa rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Ruska, Íránu nebo Kolumbie,...
V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé
V ulici V Podzámčí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodě dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tři lidé se lehce zranili, následně byli předáni do péče lékařů....
USA nejde o právo, zajetí Madura je silná karta. Hrozí vojenská eskalace, říká expert
Zajetí Madura nemusí znamenat konec diktatury, ale začátek násilného konfliktu. Armáda a režim budou svá privilegia bránit. „I cílená operace na zajetí lídra může skončit masakrem v ulicích. Nabízejí...
Babiš pojede do Paříže na setkání koalice ochotných, k Okamurovi se nevyjádřil
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v úterý 6. ledna poletí do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. Uvedl to na svých...
Pašoval drogy, vedl Kartel sluncí, viní USA Madura. Vyjednaný odchod, míní opozice
Sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku oficiálně obvinily úřady v New Yorku, oznámila americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Venezuelská viceprezidentka Delcy...
Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie
Pokud jde o koncerty a letní festivaly, má už hudební fanoušek v čerstvě nakrojeném roce 2026 poměrně jasno. Na letiště v Letňanech zavítá v rámci festivalu Metronome Prague Nick Cave s doprovodnou...
Brilantní operace, pochvaluje si Trump. Sesazení Madura naplánoval v letním sídle
Americký prezident Donald Trump podle zákulisních informací plánoval vojenskou akci proti Venezuele zřejmě již během Vánoc. Možné sesazení vůdce Nicoláse Madura projednával, už když byl poprvé...
Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří
Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...
Objekt určený k podnikání - Sudkovice u Strakonic
Miloňovice - Sudkovice, okres Strakonice
4 290 000 Kč
Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné
Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...
Macinka vyzývá k uklidnění situace. USA na eskalaci ve Venezuele upozorňovaly, míní
USA na možnou eskalaci napětí upozorňovaly, nyní je důležité uklidnění situace a diplomatická jednání, uvedl k situaci ve Venezuele ministr zahraničí Petr Macinka. Šéf zahraničního výboru Senátu útok...