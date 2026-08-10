Požár vypukl v pátek poblíž jezera Okanagan na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20.000 lidí a v provincii byl vyhlášen stav nouze.
Podle policie žena náhle zemřela, když se spolu s jedním členem rodiny snažila utéct ze svého domu. „Policie se domnívá, že její smrt byla důsledkem lesního požáru,“ uvedla policie v prohlášení a dodala, že v souvislosti s požárem zatím není známé žádné další úmrtí.
Podle posledních údajů z neděle večer oheň zasáhl přes 13.000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov bylo při požáru zničeno.
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Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším. Od začátku roku tam podle posledních údajů federální vlády shořely více než čtyři miliony hektarů. V rekordním roce 2023 požáry v zemi zničily přibližně 18 milionů hektarů.
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