Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně deset lidí

  1:11aktualizováno  1:23
Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který v úterý večer vypukl v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla.
Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně 10 lidí. (5. listopadu 2025) | foto: Reuters

Příčina požáru zatím není známa. Místní média dříve informovala o požáru v horních patrech budovy zařízení pro seniory a o několika obětech neštěstí.

Požár vypukl v úterý kolem 20:45 SEČ a na místo zamířili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři. Asi po hodině hasiči požár uhasili, cituje agentura Reuters místní média.

„Bohužel... deset obyvatel zemřelo a asi dvacet jich bylo zraněno,“ uvedlo mezitím ve svém prohlášení zařízení, které AFP označuje jako pečovatelský dům. Bosenská média nebo agentury Reuters a AP ho označují jako domov pro seniory.

Podle informací místního zdravotnického zařízení se někteří lidé při požáru nadýchali kouře a přiotrávili se oxidem uhelnatým.

O desíti mrtvých informuje také bosenský server Dnevni avaz, který zveřejnil záběry z místa. Je na nich vidět několikapatrová budova a jak z jednoho z vyšších pater šlehají plameny, na jiných záběrech se z něj valí dým. Na dalším videu jsou vidět záchranáři, jak vynášejí z budovy zraněné.

Tuzla se nachází na severovýchodě Bosny a Hercegoviny.

