Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc.
Hotelový komplex Viva Wyndham Dominicus Beach je oblíbený mezi zahraničními turisty včetně Čechů. Nachází se na jihovýchodním pobřeží Dominikánské republiky u města Bayahíbe. Vyjádření českých cestovních kanceláří a úřadů ČTK zjišťuje.
Hosté ubytovaní v resortu se museli přesunout do jiných hotelů a blízkých ubytovacích zařízení. Příčina požáru se vyšetřuje. Podle úřadů se oheň rychle šířil kvůli větru a také proto, že část střechy resortu byla z došků. Blízký resort Viva Wyndham Dominicus Palace požár nezasáhl a funguje normálně.