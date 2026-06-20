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V Dominikánské republice vzplál luxusní hotelový resort. Turisté prchali pryč

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  8:19
Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového resortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil, napsala agentura AP.
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Rozsáhlý požár luxusního hotelového resortu Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel v Dominikánské republice | foto: Reuters

Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc.

Hotelový komplex Viva Wyndham Dominicus Beach je oblíbený mezi zahraničními turisty včetně Čechů. Nachází se na jihovýchodním pobřeží Dominikánské republiky u města Bayahíbe. Vyjádření českých cestovních kanceláří a úřadů ČTK zjišťuje.

Hosté ubytovaní v resortu se museli přesunout do jiných hotelů a blízkých ubytovacích zařízení. Příčina požáru se vyšetřuje. Podle úřadů se oheň rychle šířil kvůli větru a také proto, že část střechy resortu byla z došků. Blízký resort Viva Wyndham Dominicus Palace požár nezasáhl a funguje normálně.

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