V thajském letovisku zachvátil požár půjčovnu motocyklů, zemřelo 11 lidí

Požár vypukl kolem třetí ráno místního času (kolem 21:00 SEČ) a hasičům trvalo asi dvě hodiny, než ho dostali pod kontrolu. Podle některých místních médií hořelo v prodejně a půjčovně motocyklů.
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Většina z obětí se udusila kouřem v horních patrech budovy, v níž jsou i byty. Z vyšších pater se lidé nemohli dostat ven. Asi 20 lidí se podařilo evakuovat.
Příčina neštěstí se vyšetřuje. Místní média píší, že požár mohl vzniknout v důsledku zkratu na blízkém sloupu elektrického vedení.