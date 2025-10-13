Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk

  3:50
V neděli večer vypukl požár v jednom z bytů v ulici v bratislavské čtvrti Ružinov. Plameny se začaly šířit do dalších bytů. Jeden člověk zahynul. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociální síti Facebook. Požár byl podle něj již uhašen a na místo vyrazil také evakuační autobus.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Na místě zasahovalo 24 hasičů se šesti kusy techniky, uvedl hasičský sbor na facebooku. Příčinu požáru, který se šířil mezi 12. a 14. poschodím, starosta ani hasiči neuvedli.

Starosta upozornil, že při tak závažném požáru je obvykle nutné evakuovat velké množství bytů, případně i celou budovu, kvůli hrozbě poškození konstrukce. „Moji kolegové z úřadu budou na místě a v případě potřeby zajistí nouzové ubytování,“ dodal Chren.

„Prosíme, vyhněte se ‚katastrofickému turismu‘ a nebraňte práci hasičů, záchranářů a policistů,“ apeloval dále starosta ještě před uhašením požáru.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

