Při požáru, který vypukl v bratislavském bytě, zahynul jeden člověk

Na místě zasahovalo 24 hasičů se šesti kusy techniky, uvedl hasičský sbor na facebooku. Příčinu požáru, který se šířil mezi 12. a 14. poschodím, starosta ani hasiči neuvedli.
Starosta upozornil, že při tak závažném požáru je obvykle nutné evakuovat velké množství bytů, případně i celou budovu, kvůli hrozbě poškození konstrukce. „Moji kolegové z úřadu budou na místě a v případě potřeby zajistí nouzové ubytování,“ dodal Chren.
„Prosíme, vyhněte se ‚katastrofickému turismu‘ a nebraňte práci hasičů, záchranářů a policistů,“ apeloval dále starosta ještě před uhašením požáru.
UPDATE: Požiar už je uhasený, rozšíril sa však až na niekoľko bytov od 12. do 14. poschodia a vyžiadal si žiaľ jednu obeť na živote. Úprimnú sústrasť a veľká vďaka všetkým zložkám, ktoré ešte stále zasahujú.
V jednom z bytov v Retre, zrejme na 11. poschodí, vypukol pred pár minútami požiar, ktorý sa už začal rozširovať aj na vedľajšie balkóny. Na mieste už zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a smeruje tam aj evakuačný autobus. Prosím, vyhnite sa “katastrofickej turistike” ...a nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať.
12. října 2025 v 20:39, příspěvek archivován: 13. října 2025 v 3:47