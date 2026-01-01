Dva lidé zemřeli při odpalování podomácku vyrobené pyrotechniky v Německu

Autor: ,
  8:06
Během novoročních oslav v Německu zemřeli nejméně dva lidé, když odpalovali podomácku vyrobenou pyrotechniku. V Berlíně bylo zadrženo několik stovek osob, informovala dnes agentura DPA.

Policie dohlíží na novoroční oslavy v Berlíně. (1. ledna 2025) | foto: ČTK

Dva 18letí mladíci zemřeli v Bielefeldu na západě Německa poté, co se pokoušeli odpálit vlastnoručně vyrobenou pyrotechniku. Nedaleko Rostocku přišel 23letý muž o levou ruku po výbuchu dělbuchu a v Lipsku byla 16letá dívka vážně zraněna na ruce při pokusu zapálit v Německu nepovolený druh silvestrovské petardy.

Konečnou bilanci zraněných dosud policie nezveřejnila. Nemocnice v berlínském Marzahnu uvedla, že ošetřila 25 pacientů „s částečně těžkými poraněními rukou, včetně částečných nebo úplných amputací prstů či částí ruky“. Mezi nimi bylo osm dětí.

Největší veřejné oslavy příchodu nového roku pod širým nebem se letos v Německu konaly u Braniborské brány v Berlíně, v hamburském přístavu a v centru Mnichova.

V Berlíně byly podle policie novoroční oslavy klidnější ve srovnání s předchozími lety. Podle mluvčího přesto utrpělo lehká zranění 21 policistů, včetně „akustických traumat“ po výbuchu petard v jejich blízkosti. Zhruba 400 osob policie krátkodobě zadržela a přímo během oslav zabavila velké množství nelegální pyrotechniky.

V Hamburku bylo zraněno deset policistů. Dělbuchům a rachejtlím čelili policisté také v Lipsku, kde v centru města vypuklo několik požárů.

