Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

V sobotu záchranáři loď objevili, ale bez posádky. Média výslovně neuvádějí, že turisté pocházeli z Česka, bez upřesnění zmiňují Východoevropany.
„V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil,“ sdělilo české ministerstvo zahraničí. Uvedlo, že na palubě byla čtyřčlenná posádka českých občanů.
Portál Nettavisen napsal, že turisté si loď pronajali v pátek ráno a že se plánovali vrátit ještě před setměním. V sobotu večer záchranáři pátrání po posádce přerušili s ohledem na špatné počasí a tmu.
Pátrání koordinuje norské středisko pro záchranné akce HRS. Do akce byl podle příspěvku střediska na síti X nasazen i vrtulník.