Při královské koňské přehlídce spadl jezdec a zemřel. Král Karel je v šoku

Autor:
  20:30
Na tradiční královské koňské přehlídce u hradu Windsor zemřel v pátek po pádu z koně voják. Britského panovníka Karla III. událost šokovala.
Na tradiční královské koňské přehlídce u hradu Windsor zemřel v pátek po pádu z koně voják. Britského panovníka Karla III. událost šokovala. (16. května 2026)

Podle sobotní zprávy policejního webu Thames Valley Police jde o člena nebo členku Královského jezdeckého dělostřelectva.

Jezdkyně či jezdec údajně spadl z koně mimo arénu po skončení vystoupení na Royal Windsor Horse Show. Utrpěl vážná zranění a navzdory okamžité pomoci zemřel.

Úřady incident nepovažují za podezřelý, jeho okolnosti ale zůstávají nejasné. Policie proto požádala návštěvníky akce, aby vyšetřovatelům poskytli jakékoli informace nebo materiály, jako jsou fotografie a videa z přehlídky.

Royal Windsor Horse Show je největší venkovní přehlídka koní v Británii. Koná se každoročně v květnu v soukromých zahradách hradu Windsor, kde se jí účastní král podobně jako dříve jeho matka královna Alžběta II..

Mluvčí paláce britské tiskové agentuře PA řekl, že král byl „hluboce šokován a zarmoucen“, když se o neštěstí dozvěděl. Dodal, že Karel III. bude v kontaktu s pozůstalými, aby jim vyjádřil soustrast.

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

Chebští hasiči snesli z hnízda ve Františkových Lázních čápata, která přišla o...

Zvířecí záchrannou misi mají za sebou chebští hasiči. Z hnízda ve Františkových Lázních snesli čápata, která přišla o jednoho z rodičů. Malí čápi už jsou v záchranné stanici u rezervace Soos a mají...

16. května 2026  20:18

Největší zátah v dějinách Turecka. Tři miliony lidí dostanou vysokou pokutu

Turecké liry. Ilustrační foto.

Nelegální sázení je třeba vymýtit, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. A policie už jeho přání plní. V posledních dnech provedla největší zátah v historii Turecka. Dopadla závratné...

16. května 2026  20:06

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. Policisté ho již zadrželi

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. (16. května 2026)

Ústečtí policisté zasahovali v Chomutově. Muž s dlouhou zbraní se pohyboval v centru města a poté zamířil do jednoho z domů v ulici Riegrova. Občany vyzvala policie k opatrnosti.

16. května 2026  19:40,  aktualizováno 

Hubatá Věra Špinarová. Největší hit nejdřív odmítla, smrt bratra nikdy nepřijala

Premium
Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra...

Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra Špinarová, zpěvačka, v jejímž životě bylo hodně věcí jinak, než se všeobecně traduje. Při vší úctě k jejímu talentu byla vždy...

16. května 2026

Češi, Němci a fakta. Tisícileté soužití dvou národů v Brně rozvrátila válečná zvěrstva

Premium
Adolf Hitler zdraví německé vojáky před hlavním nádražím při své návštěvě Brna....

Sudetoněmecký sjezd, který se příští týden koná v Brně, zvedá takřka bezbřehé emoce, jež se jen stěží podaří zmírnit. Fakta hovoří zcela jasně o tom, že hříchy ve vzájemných vztazích spáchaly obě...

16. května 2026

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení...

Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své...

16. května 2026  19:46

VIDEO: Muž v Itálii najel autem do skupiny lidí, z místa unikal s nožem v ruce

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí....

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm lidí zranil, z toho dva vážně, informuje agentura ANSA.

16. května 2026  19:11

Na plážích Krymu „vyrostly“ dračí zuby. Ruští turisté se nestačili divit

Protitankové překážky zvané dračí zuby na pláži Oleněvka na Krymu (16. května...

Ruské turisty, kteří vyrazili na okupovaný Krym na dovolenou, překvapily obrovské balvany na pláži, které vyrostly podél celého pobřeží. Lidé se domnívají, že jde o bezpečnostní opatření proti...

16. května 2026  19:05

Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz si...

Ukrajinští výrobci dronů zaznamenávají žhavý mezinárodní zájem o svou válečnou technologii. Někteří už se zahraničními firmami uzavřely partnerství pro masovou produkci svých bezpilotních letounů....

16. května 2026

Policie vyšetřuje popáleného psa ve Šlapanicích, žádá svědky o pomoc

Cane Corso Italiano

Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření z týrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu...

16. května 2026  17:50

Divadlo v Liberci prodává historické kostýmy, zájem organizátory překvapil

Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory.

Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory. Stovky lidí čekaly ve frontě už před otevřením Malého divadla, které je součástí Divadla F. X. Šaldy. Organizátoři tak otevřeli o...

16. května 2026  17:48

