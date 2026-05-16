Při královské koňské přehlídce spadl jezdec a zemřel. Král Karel je v šoku

Podle sobotní zprávy policejního webu Thames Valley Police jde o člena nebo členku Královského jezdeckého dělostřelectva.
Jezdkyně či jezdec údajně spadl z koně mimo arénu po skončení vystoupení na Royal Windsor Horse Show. Utrpěl vážná zranění a navzdory okamžité pomoci zemřel.
Úřady incident nepovažují za podezřelý, jeho okolnosti ale zůstávají nejasné. Policie proto požádala návštěvníky akce, aby vyšetřovatelům poskytli jakékoli informace nebo materiály, jako jsou fotografie a videa z přehlídky.
Royal Windsor Horse Show je největší venkovní přehlídka koní v Británii. Koná se každoročně v květnu v soukromých zahradách hradu Windsor, kde se jí účastní král podobně jako dříve jeho matka královna Alžběta II..
Mluvčí paláce britské tiskové agentuře PA řekl, že král byl „hluboce šokován a zarmoucen“, když se o neštěstí dozvěděl. Dodal, že Karel III. bude v kontaktu s pozůstalými, aby jim vyjádřil soustrast.