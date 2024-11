Izraelský útok na Pásmo Gazy zasáhl několik domů, zahynuly desítky lidí

Žádné masové šetření se neděje. Alespoň to tak vypadá z pohledu cestovních kanceláří, které po letošní letní sezoně opět hlásí razantní navýšení počtu klientů a s tím souvisejících tržeb. Průměrně se...

Kdepak slazený čaj nebo jogurty! Pravidla pro školní obědy se zpřísní

Premium

Připravovaná změna školních obědů, která by měla začít platit od příštího roku, přinese kromě nárůstu spotřeby luštěnin prakticky překlopení tzv. pamlskové vyhlášky i do hlavních jídel. To se týká...