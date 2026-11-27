Na dálnici ve Švýcarsku nedaleko Curychu se stala hromadná nehoda 23 osobních aut, šesti dodávek a osmi nákladních vozů. Několik kamionů se po srážce vzpříčilo a k jejich vyproštění byla potřebná těžká technika.
Odtáhnout bylo podle policie nutné většinu vozidel. Dálnice ve směru na St. Gallen zůstává zcela uzavřená a podle policie se provoz obnoví zřejmě až pozdě odpoledne.
Příčinu nehody policie neupřesnila, sdělila ale, že v místě panovaly zimní podmínky.
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Stovky nehod. Dopravu v Česku komplikoval sníh, někde napadlo až 18 cm
V Dolních Rakousích, které patřily k nejpostiženějším rakouským regionům, registrují hasiči 950 zásahů, mimo jiné na dálnicích A2 a A21. Dálnice A21, která slouží jako část vnějšího okruhu Vídně, musela být na několik hodin zcela uzavřena. Hasiči poukázali na to, že první výraznější sněžení pravidelně ukazuje, že řidiči změnu podmínek podceňují.