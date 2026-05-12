Při bouři na koncertě v Thajsku spadlo lešení, zemřel sedmnáctiletý chlapec

Autor:
  10:03
Při koncertu v Thajsku zemřel sedmnáctiletý chlapec poté, co se během silné bouře zřítila kovová konstrukce u vstupu do areálu. Neštěstí se stalo ve městě Saraburi, kde prudký déšť a vítr zranily dalších zhruba dvanáct lidí. Někteří utrpěli vážná poranění hlavy.

Bouře udeřila ve středu 30. dubna kolem půl sedmé večer, kdy tisíce lidí čekaly na začátek koncertu. Silný vítr strhl asi sto metrů od pódia kovový oblouk a reklamní konstrukci, která dopadla na několik návštěvníků. Na záběrech z místa je vidět, jak pracovníci ve spolupráci se záchranáři zvedají těžké lešení a vyprošťují zraněné.

Mezi nejvážněji zasaženými byl sedmnáctiletý Suphawit Madadam, kterého našli v bezvědomí pod velkým reklamním panelem. Po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl.

Další žena utrpěla zranění nohy, když ji trosky přimáčkly k zemi, a dva členové ochranky skončili v kritickém stavu s těžkými poraněními hlavy. Otec zemřelého chlapce oznámil, že se hodlá proti organizátorům koncertu soudně bránit.

Při bouři na koncertě v Thajsku spadlo lešení, zemřel sedmnáctiletý chlapec

11. května 2026  16:09,  aktualizováno  12. 5. 9:38

