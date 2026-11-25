Údaje vnášejí světlo také do podobných aktivit bojovníků podporovaných Kremlem v dalších afrických zemích, uvedl deník.
Příkladem výrazných ztrát je útok islamistů na předměstí pouštního města Kidal na severu země, které před úsvitem letos 25. dubna napadli členové skupiny JNIM napojené na Al-Káidu a tuaréžští ozbrojenci. Ti překvapili nepřipravené Rusy a malijské ozbrojené síly a za pomoci sebevražedných bombových útočníků v autech a dronů pronikli do města.
Podle údajů z úmrtních listů získaných hackery z databáze ruského statistického úřadu Rosstat a analyzovaných britským deníkem zemřelo toho dne v Mali 43 Rusů, část z nich při zmíněném útoku, další v jiných regionech země včetně hlavního města Bamako.
Následujícího dne Rusové opustili Kidal, který pomohli juntě dobýt v listopadu 2023 a který Moskva prezentovala jako důkaz svého rostoucího vlivu v Africe, napsal The Guardian. Uniklé údaje jsou podle něj prvním dokladem ztrát, které ruští ozbrojenci podstupují v Mali, kde Rusové nasadili nejpočetnější síly ze svých misí v afrických zemích.
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Moskva oficiálně informace o zabitých bojovnících nezveřejňuje. Podle jednoho z ruských zdrojů citovaných deníkem představují ztráty desetinu z celkového počtu ruských ozbrojenců v zemi. Dva západní činitelé, kteří Mali navštívili, listu řekli, že zmíněné číslo je vyšší, než se odhadovalo.
Malijská armáda provedla v letech 2020 a 2021 dva puče, bezpečnost v zemi se však od té doby nezlepšila. Od roku 2021 podporovala malijskou juntu v boji proti džihádistům ruská žoldnéřská Wagnerova (přepisovaná i Vagnerova) skupina, která loni v červnu oznámila konec svého působení v zemi. Na aktivity wagnerovců navázaly Africa Corps, ruská polovojenská skupina zřízená Kremlem. Situace v zemi se však ani s pomocí Rusů nelepší. Údaje Rosstatu patrně navíc nezahrnují všechny ztráty, protože mezi nimi chybí oběti několika útoků, při nichž prokazatelně zemřeli členové Africa Corps, uvedl list.
K ruským ztrátám mohou v poslední době přispívat i aktivity ukrajinské armády, která rozšířila svůj boj proti ruské agresi i do oblasti Sahelu. Podle stanice CNN v Mali působí nejméně 15 ukrajinských specialistů, kteří pomáhají povstalcům bojovat proti ruským silám.
Africa Corps, na jejichž činnost dohlíží ruská vojenská rozvědka, v současnosti poskytuje podporu autoritářským vládám několika afrických zemí, výměnou za peníze či lukrativní kontrakty zajišťující přístup k přírodním zdrojům zemí, píše britský deník. Například ve Středoafrické republice, kde Rusové slouží jako prezidentská ochranka, ztratili podle uniklých údajů tři desítky mužů. V Nigeru, kam členové Africa Corps přišli po vypovězení francouzských vojáků tamní juntou, zemřel nejméně jeden ruský bojovník.