Čibis je podezřelý, že se podílel na zpronevěře více než 39 milionů rublů (asi 10,5 milionu Kč) z rozpočtu regionálního ministerstva výstavby a více než miliardy rublů (asi 270 milionů Kč) z rozpočtu murmanského ministerstva dopravy.
Předmětem vyšetřování jsou také nezákonné měnové transakce.
Murmanská oblast se nachází na severozápadě Ruska na hranici s Finskem. V oblasti, konkrétně ve městě Severomorsk u Kolského zálivu Barentsova moře, sídlí nejdůležitější velitelství ruské Severní flotily.
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V Murmanské oblasti pobodal neznámý muž gubernátora, jeho stav je vážný
Čibis v letech 2013 až 2019 působil jako náměstek ruského ministra výstavby a bytového hospodářství. Gubernátorem Murmanské oblasti je od roku 2019.