Unikátní šance nahlédnout dovnitř. Sídlo německého prezidenta se změní na galerii

  17:07
Sídlo německého prezidenta, zámek Bellevue, se v červnu na dva týdny otevře veřejnosti jako galerie. Lidé tak budou mít možnost nahlédnout do interiéru před plánovanou rekonstrukcí za více než 600 milionů eur (14,6 miliardy korun). Oprava potrvá nejméně osm let.
V paláci Bellevue německý prezident hostí tuzemské i zahraniční státníky. (14. září 2024) | foto: ČTK

Klasicistní berlínský zámek Bellevue vznikl v letech 1785 až 1786 na břehu řeky Sprévy a od roku 1994 slouží jako hlavní sídlo německého spolkového prezidenta. Vedlejší rezidencí zůstává Hammerschmidtova vila v Bonnu, kde prezidenti sídlili v době rozdělení Německa.

Současný prezident Frank-Walter Steinmeier se kvůli plánované rekonstrukci za několik týdnů přestěhuje do náhradních prostorů u berlínského hlavního nádraží, nedaleko sídla kancléře a Spolkového sněmu. Od 13. do 28. června se tak zámek otevře pro veřejnost jako umělecká galerie.

Německý prezident se musí vystěhovat, zamíří k nádraží. Odvezou i misky na salát

„Zámek Bellevue je jako sídlo hlavy státu symbolem naší liberální demokracie – a není tedy neutrálním výstavním prostorem,“ uvedla prezidentská kancelář.

Umělecké předměty proto budou vědomě reagovat na místo, ve kterém se nachází. Vystavena budou například díla Kathariny Grosseové, Wolfganga Tillmanse či Moniky Bonviciniové.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Rakouská policie zadržela podezřelého z otravy dětských výživ

Jedna otrávená výživa stále chybí.

Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení a...

2. května 2026  17:40

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří 900 hektarů

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří les už na ploše 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru platí bezletová zóna, nad místem zásahu je zakázané létat s drony a...

2. května 2026  14:34,  aktualizováno  17:38

Peking oťukává Donbas. Čínské firmy tiše podnikají na okupovaném území Ukrajiny

Premium
Číňané na Donbasu. Místním těžebním firmám dodávají například důlní techniku a...

Čína podle dostupných informací nenápadně rozšiřuje svůj ekonomický vliv na Ruskem okupovaném východě Ukrajiny a obchází přitom mezinárodní sankce. Do regionu proudí čínské technologie, roste význam...

2. května 2026  17:30

Česko zažívá první letní den. Teploty na západě a v Polabí vyšplhaly nad 25 stupňů

Rozkvetlé ovocné sady u Lhenic a Chelčic na Prachaticku a Strakonicku. (23....

Sobota je v Česku letošním prvním letním dnem, při kterém maximální teploty dosahují aspoň 25 stupňů Celsia. Tuto hodnotu kolem 14:00 už překročila stanice v Plzni Bolevci a o něco později i některá...

2. května 2026  16:29

Zkoušeli vzduchovku, utrpěl průstřel hlavy. Jonášek má za sebou už čtyři operace

Devítiletý Jonášek má za sebou po vážném zranění hlavy už čtyři operace, nadále...

Devítiletý Jonášek z Blatna utrpěl na začátku března střelné poranění hlavy, když se na návštěvě s kamarády rozhodl bez vědomí rodičů v lese vyzkoušet vzduchovku. Nehoda tak během okamžiku zásadně...

2. května 2026  16:16

Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Ilustrační fotka

Slovenský maloobchod zažívá revoluci. Od 1. května vstoupila v platnost nová povinnost, podle které musí všichni prodejci a poskytovatelé služeb umožnit zákazníkům bezhotovostní úhradu u všech plateb...

2. května 2026  16:08

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Ženskou Tour de France pojedou na koloběžkách. Pětice se nejvíc bojí o mytí vlasů

Pětice z týmu Kick France Femmes 2026 se chystá ujet ženskou variantu Tour de...

Trať dlouhá 1 175 kilometrů s celkovým převýšením přibližně 19 tisíc metrů. Pro pětici jezdkyň na koloběžkách je to jen další výzva. V nohách mají desítky tisíc kilometrů a na svém kontě několik...

2. května 2026  15:43

K útoku na galaveřeči mlčel. Zelenskyj Trumpa odepsal, už se mu nebojí postavit

Premium
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době nezvykle otevřeně oponuje Washingtonu a kritizuje některé činitele administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Naznačuje to posun ve...

2. května 2026  15:30

Muž, který dal Poirotovi tvář a knír. David Suchet slaví 80

David Suchet hrál Hercula Poirota skoro 25 let.

Pro mnohé milovníky slavného detektiva je to ten nejlepší Hercule Poirot ze všech. Přitom ho britský herec David Suchet, který slaví 2. května 80. narozeniny, zpočátku hrát nechtěl. Ale když se pak...

2. května 2026  15:19

Tokijské letiště má nové pomocníky. Se zavazadly pomáhají humanoidní roboti

Robot na japonském letišti Haneda odbavuje kufry. (27. dubna 2026)

Společnost Japan Airlines začne od května testovat humanoidní roboty na letišti Haneda v Tokiu. Stroje mají pomáhat s manipulací zavazadel v době rostoucího turismu a nedostatku pracovních sil. Podle...

2. května 2026

