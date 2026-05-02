Klasicistní berlínský zámek Bellevue vznikl v letech 1785 až 1786 na břehu řeky Sprévy a od roku 1994 slouží jako hlavní sídlo německého spolkového prezidenta. Vedlejší rezidencí zůstává Hammerschmidtova vila v Bonnu, kde prezidenti sídlili v době rozdělení Německa.
Současný prezident Frank-Walter Steinmeier se kvůli plánované rekonstrukci za několik týdnů přestěhuje do náhradních prostorů u berlínského hlavního nádraží, nedaleko sídla kancléře a Spolkového sněmu. Od 13. do 28. června se tak zámek otevře pro veřejnost jako umělecká galerie.
„Zámek Bellevue je jako sídlo hlavy státu symbolem naší liberální demokracie – a není tedy neutrálním výstavním prostorem,“ uvedla prezidentská kancelář.
Umělecké předměty proto budou vědomě reagovat na místo, ve kterém se nachází. Vystavena budou například díla Kathariny Grosseové, Wolfganga Tillmanse či Moniky Bonviciniové.