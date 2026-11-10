Francie je poloprezidentskou republikou a hlava státu má silnější pravomoci. Samostatně rozhoduje o řadě klíčových témat – například obraně či zahraniční politice. Proto bývají prezidentské volby označovány jako nejdůležitější v Evropě. Ovlivní totiž nejen směřování samotné Francie, ale celé Evropské unie.
Kdy budou prezidentské volby ve Francii 2027
První kolo prezidentských voleb ve Francii se uskuteční 18. dubna 2027. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, dva nejúspěšnější postoupí do druhého kola. To je naplánováno na 2. května 2027.
Francouzský prezident je volen přímo na pět let. Ústava zároveň stanoví, že nikdo nemůže vykonávat více než dvě prezidentská období za sebou. Emmanuel Macron, který zvítězil v letech 2017 a 2022, proto v řádných volbách v roce 2027 kandidovat nemůže. Z funkce odejde 13. května 2027 – pokud tedy z nějakého důvodu neskončí dříve. Macron už letos v dubnu oznámil, že po vypršení mandátu politiku natrvalo opustí.
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Kdo kandiduje
O nástupnictví po Macronovi se hlásí několik desítek politiků a dalších osobností. Každý musí nejprve získat 500 podpisů oprávněných volených představitelů, čas mají do 12. března 2027. Poté bude sestaven oficiální seznam kandidátů.
S komplikovanou situací souvisí i chaos, který v posledních letech zmítá francouzskou politikou, rychlé střídání nestabilních vlád, špatná ekonomika země a astronomický dluh. Výsledkem je značné rozmělnění preferencí, a to i v podobě poklesu loajality k zavedeným stranám, které naopak nahrává populistům.
Marine Le Penová: čtvrtý pokus o Elysejský palác
Favoritkou je bývalá šéfka krajně pravicového Národního sdružení (Rassemblement national) Marine Le Penová. O úřad prezidenta se pokouší už od roku 2012, během předchozích dvou termínů (2017 – 33,9 procenta a 2022 – 41,45 procenta hlasů) se navíc s vítězným Macronem dostala do druhého kola.
Le Penová svou kandidaturu oznámila pouhé dva dny po rozhodnutí odvolacího soudu ze 7. července. Ten potvrdil její vinu v případě zneužívání veřejných financí, zároveň jí však umožnil vstoupit do klání o prezidentskou funkci. Obrátila se ještě na kasační soud, takže právní vývoj není definitivně uzavřen.
V programu krajně pravicového Národního sdružení (Rassemblement national, RN) patří dlouhodobě mezi nejvýraznější témata omezení migrace, bezpečnost, posílení národní suverenity a změny francouzské hospodářské a sociální politiky.
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Jean-Luc Mélenchon kandiduje počtvrté
Jean-Luc Mélenchon je zakladatelem a hlavní tváří levicového hnutí La France insoumise (Nepoddajná Francie, LFI). Kandidaturu na prezidenta pro rok 2027 oficiálně potvrdil 3. května 2026. Půjde o jeho čtvrtou prezidentskou kampaň po volbách v letech 2012, 2017 a 2022.
V posledních prezidentských volbách skončil Mélenchon v prvním kole třetí se ziskem 21,95 procenta hlasů. Jeho hnutí prosazuje rozsáhlejší zásahy státu do ekonomiky, sociální opatření, změny důchodového systému a zásadní institucionální reformu Francie.
V říjnovém průzkumu Ipsos získával Mélenchon 17 procent bez ohledu na testovanou sestavu ostatních hlavních kandidátů.
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Édouard Philippe: bývalý Macronův premiér
Édouard Philippe vedl francouzskou vládu v letech 2017 až 2020, tedy během první části Macronova prvního prezidentského období. Později založil středopravicové hnutí Horizons a znovu se stal starostou přístavního města Le Havre.
Svou kandidaturu oznámil už v září 2024, tedy výrazně dříve než většina soupeřů. V létě 2026 následně zahájil ostrou fázi prezidentské kampaně a snaží se spojovat část Macronova centristického tábora s umírněnou pravicí. Říjnový Ipsos mu podle sestavy prvního kola přisuzoval 13 až 15 procent hlasů.
Raphaël Glucksmann vyhrál primárky sociálních demokratů
Raphaël Glucksmann je europoslanec a spoluzakladatel hnutí Place publique. V posledních letech se profiloval mimo jiné na tématech evropské integrace, obrany, podpory Ukrajiny a sociálnědemokratické politiky.
Do prezidentského souboje vstoupil v srpnu 2026 a následně se účastnil primárek sociálnědemokratické části francouzské levice. 11. října je vyhrál už v prvním kole se ziskem 66,17 procenta hlasů, a stal se tak společným kandidátem tohoto politického proudu.
Podle říjnového Ipsosu získával v různých variantách prvního kola 13 až 15,5 procenta.
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Bruno Retailleau je kandidátem francouzských republikánů
Bruno Retailleau zastupuje tradiční pravicovou stranu Les Républicains (Republikáni, LR). Dlouhá léta vedl její senátorský klub a od roku 2024 působil také jako ministr vnitra. Prezidentskou kandidaturu oznámil v únoru 2026.
V dubnu jej členové Republikánů vybrali jako stranického kandidáta se ziskem 73,8 procenta hlasů. Retailleau staví svou politiku především na tématech migrace, bezpečnosti, práce, veřejných financí a omezení role státu v některých oblastech ekonomiky. Ipsos mu v říjnu podle konkrétní sestavy soupeřů naměřil 7,5 až 11,5 procenta hlasů.
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Kolik bude kandidátů?
Kandidaturu oznámili také například Gabriel Attal, Éric Zemmour, Marine Tondelierová, Fabien Roussel, David Lisnard, Bernard Cazeneuve nebo Nicolas Dupont-Aignan. Další osobnosti svou účast zvažují nebo o nich média jako o možných kandidátech spekulují.
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Konečný počet uchazečů bude znám teprve po uzavření procesu prezidentských nominací a ověření potřebných 500 podpisů. Pro srovnání: v posledních prezidentských volbách v roce 2022 se o funkci ucházelo dvanáct kandidátů.