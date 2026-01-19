Socialista, nebo lídr krajní pravice. Novým prezidentem Portugalska bude opozičník

Postup do druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku mají po sečtení téměř všech okrsků jistý socialista a bývalý vicepremiér António José Seguro a lídr krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Oba kandidáti jsou v opozici. Premiér Luís Montenegro uvedl, že politický tábor jeho vlády nebude ve druhém kole zastoupen, a zatím neoznámil, koho v hlasování 8. února podpoří.
Po sečtení všech okrsků na portugalském území a téměř všech v zahraničí měl Ventura s 23,5 procenta hlasů náskok sedmi procentních bodů nad třetím kandidátem a liberálním europoslancem Joãoem Cotrimem de Figueiredo. Seguro obsadil první místo s 31 procenty hlasů.

Nápis „Romové musí dodržovat zákon“ musí pryč, rozhodl soud k volební kampani

„Náš politický prostor nebude v tomto druhém kole zastoupen,“ uvedl Montenegro poté, co bylo jasné, že kandidát podporovaný jeho stranou Luís Marques Mendes skončil s 11 procenty hlasů až na pátém místě. Podle premiéra je to výsledkem roztříštěnosti středových sil.

Žádný z větších kandidátů zatím neohlásil podporu pro Segura či Venturu. Průzkumy ale ukazovaly, že Ventura má obtíže rozšířit svou voličskou základnu a se Segurem by tedy v druhém kole prohrál.

V neděli přišlo k volbám zhruba 53 procent voličů. To je výrazně více než v roce 2021, kdy hlasovalo na 40 procent voličů. Před pěti lety vyhrál již v prvním kole se 60 procenty preferencí současný prezident Marcelo Rebelo de Sousa, který obhajoval mandát. Ventura kandidoval i před pěti lety, kdy dostal 12 procent hlasů.

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

Ilustrační snímek

V Horoměřicích u Prahy hořel v neděli rodinný dům, škoda je odhadnutá na 20 milionů korun. Jeden člověk se nadýchal kouře. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že požár způsobila nedbalost při nakládání...

19. ledna 2026  8:14

Vláda rozhodne o konci Kalouska v radě VZP, odmítne zálohování PET lahví

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů...

Změny ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny projedná vláda. Skončit by v ní měl podle návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha exministr financí Miroslav Kalousek. Motoristé se za něj...

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  8:08

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

19. ledna 2026  7:57

Srážku vlaků na jihu Španělska nepřežilo 39 lidí, ministr ji má za extrémně podivnou

Záchranáři zasahují u vykolejených vlaků po vážné srážce na jihu Španělska (18....

Počet obětí vážného železničního neštěstí na jihu Španělska vzrostl na nejméně 39, zraněných je 152, uvedly policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Španělský ministr dopravy...

18. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  19. 1. 7:49

„Neodvracelo ruskou hrozbu.“ Trump opět kritizoval Dánsko kvůli Grónsku

Donald Trump (12. ledna 2026)

Kodaň nedokázala odvracet ruskou hrozbu od Grónska, ačkoliv ji k tomu vyzývala Severoatlantická aliance, napsal na síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Podle něj nastal čas to napravit....

19. ledna 2026  7:32

Česko čeká mrazivý a slunečný týden, bude i sněžit

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)

Česko čeká v tomto týdnu převážně jasné, ale mrazivé počasí. Denní teploty se budou pohybovat většinou pod bodem mrazu, pocit chladu bude zvyšovat místy čerstvý jihovýchodní vítr. Ke konci týdne...

19. ledna 2026  6:51

Výlet na bobří hráz či pod vodu. Chátrající zámek ožije za stovky milionů

Oblast Soutoku má přiblížit zábavnou formou nová expozice na břeclavském zámku....

Zažil Přemyslovce, Lichtenštejny i dvě armády a pod zemí skrývá pozůstatky po slovanském opevnění z 12. století. Přesto břeclavský zámek dosud chátral a peníze na obnovu byly těžko k sehnání. Sloužil...

19. ledna 2026  5:18

Kde udělala příroda chybu? Existuje jediná ryba, která si vyrábí vlastní teplo

Biolog americké Národní správy pro oceán a atmosféru (NOAA) Nicholas Wegner...

Většina ryb je studenokrevná a jejich tělesná teplota se přizpůsobuje okolní vodě. Existuje ale výjimka. Leskyně skvrnitá, známá také jako opah, dokáže udržovat zvýšenou teplotu celého těla podobně...

19. ledna 2026

V Praze přistálo letadlo s Janem Darmovzalem, vězněným ve Venezuele

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem,...

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého venezuelský režim prezidenta Nicoláse Madura věznil rok a čtyři měsíce. Spolu s dalšími cizinci byl propuštěn...

18. ledna 2026  13:38,  aktualizováno  19. 1.

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

19. ledna 2026

Kradou těla a zakazují pohřby. Rodiny obětí íránských protestů líčí vládní teror

Premium
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí (3. ledna 2026)

Od naší spolupracovnice v Izraeli Íránští úředníci tvrdí, že při protestech proti islamistickému režimu bylo zabito nejméně 5 000 lidí. Britský list Sunday Times se odvolává na lékaře: počet obětí může být až 16 500. Rodiny zabitých...

19. ledna 2026

