Socialista, nebo lídr krajní pravice. Novým prezidentem Portugalska bude opozičník

Po sečtení všech okrsků na portugalském území a téměř všech v zahraničí měl Ventura s 23,5 procenta hlasů náskok sedmi procentních bodů nad třetím kandidátem a liberálním europoslancem Joãoem Cotrimem de Figueiredo. Seguro obsadil první místo s 31 procenty hlasů.
|
Nápis „Romové musí dodržovat zákon“ musí pryč, rozhodl soud k volební kampani
„Náš politický prostor nebude v tomto druhém kole zastoupen,“ uvedl Montenegro poté, co bylo jasné, že kandidát podporovaný jeho stranou Luís Marques Mendes skončil s 11 procenty hlasů až na pátém místě. Podle premiéra je to výsledkem roztříštěnosti středových sil.
Žádný z větších kandidátů zatím neohlásil podporu pro Segura či Venturu. Průzkumy ale ukazovaly, že Ventura má obtíže rozšířit svou voličskou základnu a se Segurem by tedy v druhém kole prohrál.
V neděli přišlo k volbám zhruba 53 procent voličů. To je výrazně více než v roce 2021, kdy hlasovalo na 40 procent voličů. Před pěti lety vyhrál již v prvním kole se 60 procenty preferencí současný prezident Marcelo Rebelo de Sousa, který obhajoval mandát. Ventura kandidoval i před pěti lety, kdy dostal 12 procent hlasů.